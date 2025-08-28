CARAS Brasil
Beleza / ESTÉTICA

Fernando Zor e noiva passam por cirurgia juntos após reatarem relacionamento

O cantor Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, e a noiva, a médica dermatologista Lara Bissi, decidiram realizar uma cirurgia juntos

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 28/08/2025, às 09h13

Fernando Zor e Lara Bissi
Fernando Zor e Lara Bissi - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, e a noiva, a médica dermatologista Lara Bissi, decidiram realizar uma cirurgia plástica juntos após reatarem o relacionamento. O casal compartilhou nas redes sociais uma foto mostrando que se submeteram a uma rinoplastia.

A médica compartilhou uma imagem em que os dois tiraram uma selfie em frente a um espelho de banheiro e aparecem com curativos no nariz. Na legenda, ela adicionou: "Hora do sono da beleza com meu amor! dois avatares felizes passando no seu story..."

Em outra publicação, Lara mostrou que ela e o cantor sertanejo estão internados em uma clínica de luxo, que oferece conforto para que os pacientes se sintam em casa. A médica mostrou ainda que ela e o noivo dormiam lado a lado, com cobertores e TV, enquanto Fernando usava o celular para pedir comida para o casal.

Cantor pediu outra chance

Fernando assumiu publicamente a nova relação em setembro do ano passdo. Na ocasião, o cantor compartilhou a primeira foto do casal com os fãs. "Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando. Que Deus nos proteja", escreveu ele na legenda do clique romântico.

O fim do namoro foi revelado em março deste ano."Lara e eu encerramos um ciclo com carinho e respeito. Nem sempre as coisas saem como planejamos, mas seguimos em frente levando os aprendizados e os bons momentos vividos, e desejo apenas o melhor pra você nessa nova fase", publicou o cantor.

O casal reatou em julho deste ano. O artista se declarou publicamente e pediu uma nova chance. "Já disse e falo aqui: 'Lara! Seguimos caminhos diferentes por um tempo, mas queria que soubesse que não deixei de pensar em você nenhum só dia! Os momentos bons que vivemos, as risadas espontâneas e até as conversas bobas faziam meu dia leve e feliz, tudo isso teve um grande valor, um significado imensurável pra mim'".

"Erramos, como qualquer ser humano, andei por buracos tentando encontrar minha paz, sendo que ela estava do meu lado o tempo todo. Essa paz é você. Se ainda houver espaço no seu coração, estou aqui disposto a recomeçar, com mais amor, maturidade e cuidado. Eu te amo Lara Bissi. QUE DEUS NOS ABENÇOE!", escreveu o sertanejo.

E Lara Bissi respondeu: "Que Deus guie nossos passos e que nada saia dos planos dEle. Erramos…. Foi tempo tentando alinhar propósitos, entre risos e alfinetadas, optamos pelo amor. Hoje, fizemos escolhas. Em você, encontrei meus maiores desafios e também a maior decisão. Deus nos abençoe! Eu te amo, Fêfo".

Quem é Lara Bissi?

Lara Bissi é médica dermatologista e tricologista. Natural de São Paulo, ela tem 24 anos e e trabalha em uma clínica especializada em estética. Nas redes sociais, ela acumula cerca de 72 mil seguidores e costuma compartilhar conteúdos relacionados à sua rotina profissional, cuidados com a pele e momentos de lazer. 

Leia também: Médico alerta sobre cirurgia no ombro de Fernando Zor: 'Dor crônica'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

