Quem é a namorada de Fernando Zor? Cantor pede nova chance à ex e reata romance

O cantor Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, reatou o relacionamento com a médica dermatologista Lara Bissi; conheça a eleita do artista

O cantor Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, reatou o relacionamento com a médica dermatologista Lara Bissi. O casal, que havia colocado um ponto final na relação em março deste ano, após 6 meses de união, compartilharam nesta segunda-feira, 7, que estão juntos novamente. Com isso, que tal saber mais sobre a jovem?

Lara Bissi é médica dermatologista e tricologista. Natural de São Paulo, ela tem 24 anos e e trabalha em uma clínica especializada em estética. Nas redes sociais, ela acumula cerca de 72 mil seguidores e costuma compartilhar conteúdos relacionados à sua rotina profissional, cuidados com a pele e momentos de lazer.

Fernando assumiu o namoro com Lara publicamente em setembro de 2024. À época, o cantor compartilhou registros românticos ao lado da médica: "Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando. Que Deus nos proteja".

Poucos meses depois, em março de 2025, o cantor anunciou o fim do relacionamento por meio de uma publicação nos Stories do Instagram. “Lara e eu encerramos um ciclo com carinho e respeito. Nem sempre as coisas saem como planejamos”, escreveu ele, sem dar mais detalhes sobre os motivos do término.

Pediu outra chance

E nesta segunda-feira, 7, os dois anunciaram que reataram o relacionamento. "Já disse e falo aqui: 'Lara! Seguimos caminhos diferentes por um tempo, mas queria que soubesse que não deixei de pensar em vc nenhum só dia! Os momentos bons que vivemos, as risadas espontâneas e até as conversas bobas faziam meu dia leve e feliz, tudo isso teve um grande valor, um significado imensurável pra mim'".

"Erramos, como qualquer ser humano, andei por buracos tentando encontrar minha paz, sendo que ela estava do meu lado o tempo todo. Essa paz é você. Se ainda houver espaço no seu coração, estou aqui disposto a recomeçar, com mais amor, maturidade e cuidado. Eu te amo Lara Bissi. QUE DEUS NOS ABENÇOE!", escreveu o sertanejo.

E Lara Bissi respondeu: "Que Deus guie nossos passos e que nada saia dos planos dEle. Erramos…. Foi tempo tentando alinhar propósitos, entre risos e alfinetadas, optamos pelo amor. Hoje, fizemos escolhas. Em você, encontrei meus maiores desafios e também a maior decisão. Deus nos abençoe! Eu te amo, Fêfo".