Fernando Zor e a namorada mostram antes e depois de suas rinoplastias; veja

O cantor Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, e a namorada, a médica dermatologista Lara Bissi, mostraram o resultado de suas rinoplastias

O cantor Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, e a namorada, a médica dermatologista Lara Bissi,usaram as redes sociais na noite desta quarta-feira, 3, para mostrar o resultado de suas rinoplastias. O casal realizou a cirurgia plástica juntos no fim de agosto, pouco depois de reatar o relacionamento.

Nas imagens, os dois aparecem sem curativos e mostram o resultado da transformação nos narizes. E ele escreveu na legenda: "Eu e minha namorada, Lara Bissi, fizemos recentemente uma rinoplastia com o mestre dr. Guilherme Scheibel e com apenas cinco dias já estava na estrada e nos palcos".

E completou: "Recuperação rápida, firmes e fortes. Estou muito contente e feliz com o resultado! Experiencia única. E você, toparia esse desafio?", disse. Ao ver o post, Lara adicionou nos comentários: "Guerreiro!!! Foi lindo de ver. Cada dia uma superação! Juntos sempre".

Fernando Zor e Lara Bissi mostram resultados de suas rinoplastias — Foto: Reprodução/Instagram

Por que Fernando Zor passou pela cirurgia?

Em outra publicação, ele explicou por que passou pelo procedimento. "Desde criança eu carrego marcas no nariz de uma fratura antiga e uma respiração ruim e durante 18 anos tentei disfarçar com preenchimentos no rosto… Além disso, sempre me perguntavam se eu tinha acabado de acordar por causa do olhar cansado. Chegou o momento que quis resolver sem ficar levando agulhada todo ano e decidi fazer rinoplastia, blefaroplastia e frontoplastia".

"A cirurgia era pra ser só da Lara com outro problema mas me ajudou a parar de reclamar do meu, ela esteve do meu lado o tempo todo e embarcou junto comigo nessa jornada para ficar ainda mais linda (será que isso é possível? Kkkk)", completou.

O relacionamento de Fernando Zor e Lara Bissi

Fernando assumiu publicamente a nova relação em setembro do ano passdo. Na ocasião, o cantor compartilhou a primeira foto do casal com os fãs. "Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando. Que Deus nos proteja", escreveu ele na legenda do clique romântico.

Já o fim do namoro foi revelado em março deste ano."Lara e eu encerramos um ciclo com carinho e respeito. Nem sempre as coisas saem como planejamos, mas seguimos em frente levando os aprendizados e os bons momentos vividos, e desejo apenas o melhor pra você nessa nova fase", publicou o cantor.

O casal reatou em julho deste ano. O artista se declarou publicamente e pediu uma nova chance. "Já disse e falo aqui: 'Lara! Seguimos caminhos diferentes por um tempo, mas queria que soubesse que não deixei de pensar em você nenhum só dia! Os momentos bons que vivemos, as risadas espontâneas e até as conversas bobas faziam meu dia leve e feliz, tudo isso teve um grande valor, um significado imensurável pra mim'".

"Erramos, como qualquer ser humano, andei por buracos tentando encontrar minha paz, sendo que ela estava do meu lado o tempo todo. Essa paz é você. Se ainda houver espaço no seu coração, estou aqui disposto a recomeçar, com mais amor, maturidade e cuidado. Eu te amo Lara Bissi. QUE DEUS NOS ABENÇOE!", escreveu o sertanejo.

E Lara Bissi respondeu: "Que Deus guie nossos passos e que nada saia dos planos dEle. Erramos…. Foi tempo tentando alinhar propósitos, entre risos e alfinetadas, optamos pelo amor. Hoje, fizemos escolhas. Em você, encontrei meus maiores desafios e também a maior decisão. Deus nos abençoe! Eu te amo, Fêfo".

