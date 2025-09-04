Fernando Zor e a namorada mostram antes e depois de suas rinoplastias; veja

O cantor Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, e a namorada, a médica dermatologista Lara Bissi, mostraram o resultado de suas rinoplastias
O cantor Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, e a namorada, a médica dermatologista Lara Bissi,usaram as redes sociais na noite desta quarta-feira, 3, para mostrar o resultado de suas rinoplastias. O casal realizou a cirurgia plástica juntos no fim de agosto, pouco depois de reatar o relacionamento.
Nas imagens, os dois aparecem sem curativos e mostram o resultado da transformação nos narizes. E ele escreveu na legenda: "Eu e minha namorada, Lara Bissi, fizemos recentemente uma rinoplastia com o mestre dr. Guilherme Scheibel e com apenas cinco dias já estava na estrada e nos palcos".
E completou: "Recuperação rápida, firmes e fortes. Estou muito contente e feliz com o resultado! Experiencia única. E você, toparia esse desafio?", disse. Ao ver o post, Lara adicionou nos comentários: "Guerreiro!!! Foi lindo de ver. Cada dia uma superação! Juntos sempre".
Em outra publicação, ele explicou por que passou pelo procedimento. "Desde criança eu carrego marcas no nariz de uma fratura antiga e uma respiração ruim e durante 18 anos tentei disfarçar com preenchimentos no rosto… Além disso, sempre me perguntavam se eu tinha acabado de acordar por causa do olhar cansado. Chegou o momento que quis resolver sem ficar levando agulhada todo ano e decidi fazer rinoplastia, blefaroplastia e frontoplastia".
"A cirurgia era pra ser só da Lara com outro problema mas me ajudou a parar de reclamar do meu, ela esteve do meu lado o tempo todo e embarcou junto comigo nessa jornada para ficar ainda mais linda (será que isso é possível? Kkkk)", completou.
O relacionamento de Fernando Zor e Lara Bissi
Fernando assumiu publicamente a nova relação em setembro do ano passdo. Na ocasião, o cantor compartilhou a primeira foto do casal com os fãs. "Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando. Que Deus nos proteja", escreveu ele na legenda do clique romântico.
Já o fim do namoro foi revelado em março deste ano."Lara e eu encerramos um ciclo com carinho e respeito. Nem sempre as coisas saem como planejamos, mas seguimos em frente levando os aprendizados e os bons momentos vividos, e desejo apenas o melhor pra você nessa nova fase", publicou o cantor.
O casal reatou em julho deste ano. O artista se declarou publicamente e pediu uma nova chance. "Já disse e falo aqui: 'Lara! Seguimos caminhos diferentes por um tempo, mas queria que soubesse que não deixei de pensar em você nenhum só dia! Os momentos bons que vivemos, as risadas espontâneas e até as conversas bobas faziam meu dia leve e feliz, tudo isso teve um grande valor, um significado imensurável pra mim'".
"Erramos, como qualquer ser humano, andei por buracos tentando encontrar minha paz, sendo que ela estava do meu lado o tempo todo. Essa paz é você. Se ainda houver espaço no seu coração, estou aqui disposto a recomeçar, com mais amor, maturidade e cuidado. Eu te amo Lara Bissi. QUE DEUS NOS ABENÇOE!", escreveu o sertanejo.
E Lara Bissi respondeu: "Que Deus guie nossos passos e que nada saia dos planos dEle. Erramos…. Foi tempo tentando alinhar propósitos, entre risos e alfinetadas, optamos pelo amor. Hoje, fizemos escolhas. Em você, encontrei meus maiores desafios e também a maior decisão. Deus nos abençoe! Eu te amo, Fêfo".
Leia também: Médico alerta sobre cirurgia no ombro de Fernando Zor: 'Dor crônica'
