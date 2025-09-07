VÍDEO: João Gomes mostra o primeiro encontro dos dois filhos

Alerta fofura! O cantor João Gomes encantou os fãs ao revelar vídeo do primeiro encontro do filho mais velho com o irmão recém-nascido
A família de João Gomes está completa! Ary Mirelle, esposa do cantor, deu à luz Joaquim, segundo filho do casal, na manhã deste domingo, 7. Horas após a chegada do bebê, o artista compartilhou com os fãs um vídeo de Jorge, primogênito dos dois, conhecendo o irmão recém-nascido.
No registro publicado por João, Joaquim aparece deitado no berço da maternidade, com uma roupinha personalizada, touca e luvas. Ao longo do vídeo gravado pelo cantor, o pequeno Jorge surge observando o irmãozinho caçula. O filho mais velho do famoso ainda contou com a ajuda de um familiar para conseguir ver o bebê mais de perto.
Mais cedo, João Gomes e Ary Mirelle revelaram as primeiras fotos do filho caçula, registradas logo após o parto. "Nosso Joaquim, você foi promessa de Deus, foi como nós sonhamos", escreveu a influenciadora na legenda da postagem. O nascimento do bebê foi confirmado inicialmente por Kátia, avó paterna dos meninos.
"Tô indo ali conhecer uma benção, meu neto. Já parou para pensar que Joaquim nasceu em 7 de setembro. Que homem forte será Joaquim, que homem que vai ter a história marcada… Creio que com todas as riquezas dessa história ele veio para mudar muita coisa. Que Deus abençoe", declarou a mãe de João Gomes, na ocasião.
Veja o primeiro encontro dos filhos de João Gomes:
João Gomes mostra primeiro encontro do filho mais velho, Jorge, com o irmão recém-nascido, Joaquim— CARAS Brasil (@carasbrasil) September 7, 2025
🎥Vídeo: Reprodução / Instagram pic.twitter.com/PlHzJDvu3w
No sábado, 6, o cantor João Gomes cancelou às pressas o show que faria no 30º Festival da Cachaça, em Novo Cruzeiro (MG), após sua esposa, Ary Mirelle, entrar em trabalho de parto. No comunicado, a prefeitura local falou sobre a ausência do artista.
"A Prefeitura Municipal de Novo Cruzeiro informa que o show do cantor João Gomes, marcado para esta noite, foi cancelado em virtude de um motivo de força maior. A entrada da esposa do artista em trabalho de parto. Entramos em contato com a produção, que já nos confirmou a notícia, e aguardamos o pronunciamento oficial do cantor", declararam.
Por fim, escreveram: "Desejamos muita saúde para a mãe e o bebê, e agradecemos a compreensão do público. A programação do 30º Festival da Cachaça segue normalmente com as demais atrações desta noite".
Recentemente, Ary Mirelle mostrou os detalhes do quarto de Joaquim, seu segundo filho com o cantor João Gomes. O ambiente do bebê conta com berço, sofá e cômoda, todos com acabamento em madeira, além de uma poltrona e do guarda-roupa. As paredes são decoradas com desenhos de animais e elementos da natureza.
Ao dividir os registros do quartinho do herdeiro, a influenciadora digital declarou: "O coração transborda ao viver, mais uma vez, a magia de preparar um quartinho para receber nosso bebê. Quando montamos o do Jorge, parecia impossível que aquele momento pudesse se repetir com tanta intensidade. Hoje, revivemos essa emoção com Joaquim, em um espaço que guarda memórias e agora acolhe novos sonhos".
E ela completou: "É especial ver que os móveis escolhidos com tanto carinho para o quarto de Jorge, continuam perfeitos, cheios de aconchego e qualidade para receber Joaquim. Cada detalhe é um abraço de amor que atravessa o tempo e acompanha nossa família em mais um capítulo inesquecível"; confira as fotos do quarto de Joaquim!
Leia também: João Gomes faz tatuagem em homenagem à esposa Ary Mirelle; veja
|Lexa revela local onde se casará com Ricardo Vianna: 'Felizes'
|VÍDEO: João Gomes mostra o primeiro encontro dos dois filhos
|Filho de Isabeli Fontana e Henri Castelli faz rara aparição pública com a mãe
|Xuxa Meneghel mostra cabelos mais cheios após transplante capilar: especialista detalha cuidados
|Carlo Acutis: veja a reação da mãe ao ver o jovem ser canonizado no Vaticano
|Ary Mirelle e João Gomes mostram as primeiras fotos do filho recém-nascido
|Após acidente cirúrgico, Stéfani Bays mostra cicatriz e especialista explica tratamento: 'Depende do tipo'
|Mãe de Virginia reage ao comentário de Paolla Oliveira sobre a influenciadora
|Médico alerta para doença que deixou ator paralisado e já atingiu Gianecchini: 'Rigidez'
|Pai de Sabrina Sato recebe alta hospitalar após passar por duas cirurgias