VÍDEO: João Gomes mostra o primeiro encontro dos dois filhos

Alerta fofura! O cantor João Gomes encantou os fãs ao revelar vídeo do primeiro encontro do filho mais velho com o irmão recém-nascido

A família de João Gomes está completa! Ary Mirelle, esposa do cantor, deu à luz Joaquim, segundo filho do casal, na manhã deste domingo, 7. Horas após a chegada do bebê, o artista compartilhou com os fãs um vídeo de Jorge, primogênito dos dois, conhecendo o irmão recém-nascido.

No registro publicado por João, Joaquim aparece deitado no berço da maternidade, com uma roupinha personalizada, touca e luvas. Ao longo do vídeo gravado pelo cantor, o pequeno Jorge surge observando o irmãozinho caçula. O filho mais velho do famoso ainda contou com a ajuda de um familiar para conseguir ver o bebê mais de perto.

Mais cedo, João Gomes e Ary Mirelle revelaram as primeiras fotos do filho caçula, registradas logo após o parto. "Nosso Joaquim, você foi promessa de Deus, foi como nós sonhamos", escreveu a influenciadora na legenda da postagem. O nascimento do bebê foi confirmado inicialmente por Kátia, avó paterna dos meninos.

"Tô indo ali conhecer uma benção, meu neto. Já parou para pensar que Joaquim nasceu em 7 de setembro. Que homem forte será Joaquim, que homem que vai ter a história marcada… Creio que com todas as riquezas dessa história ele veio para mudar muita coisa. Que Deus abençoe", declarou a mãe de João Gomes, na ocasião.

Veja o primeiro encontro dos filhos de João Gomes:

João Gomes mostra primeiro encontro do filho mais velho, Jorge, com o irmão recém-nascido, Joaquim



🎥Vídeo: Reprodução / Instagram pic.twitter.com/PlHzJDvu3w — CARAS Brasil (@carasbrasil) September 7, 2025

Filhos de João Gomes - Foto: Reprodução/Instagram

Filhos de João Gomes - Foto: Reprodução/Instagram

João Gomes cancelou show às pressas

No sábado, 6, o cantor João Gomes cancelou às pressas o show que faria no 30º Festival da Cachaça, em Novo Cruzeiro (MG), após sua esposa, Ary Mirelle, entrar em trabalho de parto. No comunicado, a prefeitura local falou sobre a ausência do artista.

"A Prefeitura Municipal de Novo Cruzeiro informa que o show do cantor João Gomes, marcado para esta noite, foi cancelado em virtude de um motivo de força maior. A entrada da esposa do artista em trabalho de parto. Entramos em contato com a produção, que já nos confirmou a notícia, e aguardamos o pronunciamento oficial do cantor", declararam.

Por fim, escreveram: "Desejamos muita saúde para a mãe e o bebê, e agradecemos a compreensão do público. A programação do 30º Festival da Cachaça segue normalmente com as demais atrações desta noite".

Como é o quarto do filho caçula de João Gomes?

Recentemente, Ary Mirelle mostrou os detalhes do quarto de Joaquim, seu segundo filho com o cantor João Gomes. O ambiente do bebê conta com berço, sofá e cômoda, todos com acabamento em madeira, além de uma poltrona e do guarda-roupa. As paredes são decoradas com desenhos de animais e elementos da natureza.

Ao dividir os registros do quartinho do herdeiro, a influenciadora digital declarou: "O coração transborda ao viver, mais uma vez, a magia de preparar um quartinho para receber nosso bebê. Quando montamos o do Jorge, parecia impossível que aquele momento pudesse se repetir com tanta intensidade. Hoje, revivemos essa emoção com Joaquim, em um espaço que guarda memórias e agora acolhe novos sonhos".

E ela completou: "É especial ver que os móveis escolhidos com tanto carinho para o quarto de Jorge, continuam perfeitos, cheios de aconchego e qualidade para receber Joaquim. Cada detalhe é um abraço de amor que atravessa o tempo e acompanha nossa família em mais um capítulo inesquecível"; confira as fotos do quarto de Joaquim!

