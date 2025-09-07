CARAS Brasil
  Show de João Gomes é cancelado às pressas após Ary Mirelle entrar em trabalho de parto
Música / Paternidade

Show de João Gomes é cancelado às pressas após Ary Mirelle entrar em trabalho de parto

O cantor João Gomes cancelou seu show em Minas Gerais, neste sábado, 6, após sua esposa, a influenciadora Ary Mirelle, entrar em trabalho de parto

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 07/09/2025, às 07h52

Ary Mirelle e João Gomes
Ary Mirelle e João Gomes - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor João Gomes cancelou seu show no 30º Festival da Cachaça, em Novo Cruzeiro (MG), neste sábado, 6, após sua esposa, a influenciadora digital Ary Mirelle, entrar em trabalho de parto do segundo filho do casal, que se chamará Joaquim. Em nota, a prefeitura informou que o evento seguirá normalmente com as demais apresentações.

No comunicado, a prefeitura local falou sobre a ausência do artista: “A Prefeitura Municipal de Novo Cruzeiro informa que o show do cantor João Gomes, marcado para esta noite, foi cancelado em virtude de um motivo de forca maior”, iniciaram. “A entrada da esposa do artista em trabalho de parto. Entramos em contato com a produção, que já nos confirmou a notícia, e aguardamos o pronunciamento oficial do cantor”, continuaram.

Por fim, escreveram: “Desejamos muita saúde para a mãe e o bebê, e agradecemos a compreensão do público. A programação do 30º Festival da Cachaça segue normalmente com as demais atrações desta noite”, desejaram.

Como é o quarto do filho caçula do casal?

Recentemente, Ary Mirelle exibiu os detalhes do quarto de Joaquim, o segundo filho que espera com o cantor João Gomes. O espaço do bebê conta com um berço, um sofá e uma cômoda, todos com detalhes em madeira, além de uma poltrona e do guarda-roupa. Nas paredes, há desenhos da natureza e de animai.

Ao dividir os registros do quartinho do herdeiro, a influenciadora digital se derreteu. "O coração transborda ao viver, mais uma vez, a magia de preparar um quartinho para receber nosso bebê. Quando montamos o do Jorge, parecia impossível que aquele momento pudesse se repetir com tanta intensidade. Hoje, revivemos essa emoção com Joaquim, em um espaço que guarda memórias e agora acolhe novos sonhos", escreveu no começo da legenda. 

E ela completou: "É especial ver que os móveis escolhidos com tanto carinho para o quarto de Jorge, continuam perfeitos, cheios de aconchego e qualidade para receber Joaquim. Cada detalhe é um abraço de amor que atravessa o tempo e acompanha nossa família em mais um capítulo inesquecível." Veja as fotos aqui!

Vale lembrar que Ary e João estão juntos desde 2022 e oficializaram a união em outubro de 2024 no Castelo de Brennand, que fica em Recife.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

