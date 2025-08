João Gomes faz tatuagem em homenagem à esposa Ary Mirelle; veja

A influenciadora Ary Mirelle usou as redes sociais nesta segunda-feira, 4, para mostrar a homenagem que recebeu do marido, o cantor João Gomes

A influenciadora digital Ary Mirelle usou as redes sociais nesta segunda-feira, 4, para mostrar a homenagem especial que recebeu do marido, o cantor João Gomes. Ele tatuou o nome da amada acompanhado de um desenho do Stitch, personagem icônico da animação da Disney.

Nos stories, Ary exibiu o resultado e brincou: “Fez tatuagem com meu nome, agora tem que fazer uma bem grandona na testa”. Já João explicou o motivo da escolha do desenho: “É uma homenagem. No filme, o Stitch estava descobrindo a música com o ukulele, e eu estava descobrindo o meu amor”, disse o forrozeiro.

Mais tarde, o cantor também se declarou nas redes: “Você não é só o amor da minha vida, você é a vida me amando de volta”, escreveu, marcando Ary na publicação.

Vale lembrar que Ary e João estão juntos desde 2022 e oficializaram a união em outubro de 2024 no Castelo de Brennand, que fica em Recife. Eles são pais de Jorge, de 1 ano, e estão à espera de um menino, que se chamará Joaquim.

Tatuagem de João Gomes - Foto: Reprodução/Instagram

Ensaio gestante de Ary Mirelle

Recentemente, o cantor João Gomes e sua esposa, a influencer Ary Mirelle, fizeram um ensaio fotográfico ao ar livre em Pernambuco para registrar o tamanho do barrigão. Nas fotos, o casal apareceu com roupas em tons claros. Inclusive, João e seu filho mais velho, Jorge, apareceram com looks iguais.

Por sua vez, Ary posou com o barrigão à mostra e recebeu o carinho do marido apaixonado. "Meu filho é meu coração batendo em outra pessoa. Agora contando os dias para nossa família aumentar e esse amor genuíno crescer", disse ela.

