Nasceu! Ary Mirelle dá à luz Joaquim, seu segundo filho com João Gomes

Nasceu neste domingo, 7, Joaquim, o segundo filho do cantor João Gomes com a influenciadora digital Ary Mirelle. Saiba mais!

Nasceu neste domingo, 7, Joaquim, o segundo filho do cantor João Gomes com a influenciadora digital Ary Mirelle. O anúncio da chegada do menino foi feito pela mãe do artista, Kátia, que contou em um vídeo publicado nas redes sociais que estava saindo de casa para conhecer o mais novo neto.

“Tô indo ali conhecer uma benção, meu neto. Já parou para pensar que Joaquim nasceu em 7 de setembro. Que homem forte será Joaquim, que homem que vai ter a história marcada… Creio que com todas as riquezas dessa história ele veio para mudar muita coisa. Que Deus abençoe”, disse ela no Instagram. Os papais, contudo, ainda não se manifestaram.

Stories da mãe de João Gomes no Instagram

Stories da mãe de João Gomes no Instagram

João Gomes cancelou show

Neste sábado, 6, o cantor cancelou o show que faria no 30º Festival da Cachaça, em Novo Cruzeiro (MG), após sua esposa entrar em trabalho de parto. No comunicado, a prefeitura local falou sobre a ausência do artista: “A Prefeitura Municipal de Novo Cruzeiro informa que o show do cantor João Gomes, marcado para esta noite, foi cancelado em virtude de um motivo de forca maior”, iniciaram. “A entrada da esposa do artista em trabalho de parto. Entramos em contato com a produção, que já nos confirmou a notícia, e aguardamos o pronunciamento oficial do cantor”, continuaram.

Por fim, escreveram: “Desejamos muita saúde para a mãe e o bebê, e agradecemos a compreensão do público. A programação do 30º Festival da Cachaça segue normalmente com as demais atrações desta noite”, desejaram.

Desafios na reta final da gravidez

Recentemente, Ary Mirelle fez um desabafo sincero com os seguidores a respeito da reta final de sua gravidez. Ela contou que, devido ao barrigão, estava enfrentando algumas dificuldades para realizar tarefas simples do dia a dia, como colocar uma calça. A influenciadora ainda explicou que João Gomes estava a ajudando bastante com essas questões.

"Outra coisa difícil para quem não gosta de pedir ajuda a ninguém e faz tudo sozinha… final de gravidez, não consigo colocar uma roupa de baixo mais, peço ajuda sempre", escreveu ela na legenda de um vídeo onde o cantor apareceu auxiliando-a a se vestir.

Além da dificuldade em conseguir colocar uma roupa, Ary Mirelle também contou às seguidoras que observou algumas partes de seu corpo mais escuras. "Como tudo muda. Meus seios estão começando a ficar pesados, sinto eles maiores. Mas vai passar", desabafou a esposa de João Gomes.

Como é o quarto do filho caçula do casal?

Ainda nos últimos dias, Ary Mirelle mostrou os detalhes do quarto de Joaquim, seu segundo filho com o cantor João Gomes. O ambiente do bebê conta com berço, sofá e cômoda, todos com acabamento em madeira, além de uma poltrona e do guarda-roupa. As paredes são decoradas com desenhos de animais e elementos da natureza.

Ao dividir os registros do quartinho do herdeiro, a influenciadora digital declarou: "O coração transborda ao viver, mais uma vez, a magia de preparar um quartinho para receber nosso bebê. Quando montamos o do Jorge, parecia impossível que aquele momento pudesse se repetir com tanta intensidade. Hoje, revivemos essa emoção com Joaquim, em um espaço que guarda memórias e agora acolhe novos sonhos", escreveu no começo da legenda.

E ela completou: "É especial ver que os móveis escolhidos com tanto carinho para o quarto de Jorge, continuam perfeitos, cheios de aconchego e qualidade para receber Joaquim. Cada detalhe é um abraço de amor que atravessa o tempo e acompanha nossa família em mais um capítulo inesquecível." Veja as fotos aqui!

Vale lembrar que Ary e João estão juntos desde 2022 e oficializaram a união em outubro de 2024 no Castelo de Brennand, que fica em Recife.E também são pais de Jorge, de 1 ano. A segunda gestação do casal foi revelada em fevereiro deste ano.

Leia também: João Gomes faz tatuagem em homenagem à esposa Ary Mirelle; veja