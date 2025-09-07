Ary Mirelle e João Gomes mostram as primeiras fotos do filho recém-nascido

Família completa! A influenciadora Ary Mirelle deu à luz Joaquim, seu segundo filho com o cantor João Gomes; veja as fotos do parto

A família de João Gomes está completa! Na manhã deste domingo, 7, a influenciadora digital Ary Mirelle, esposa do cantor, deu à luz Joaquim, segundo filho do casal. Os dois também são pais de Jorge, de 1 ano.

Por meio das redes sociais, Ary e João compartilharam com os fãs as primeiras fotos do caçula, registradas logo após o parto. Nas imagens, é possível notar a emoção dos papais com a chegada do pequeno.

" Nosso Joaquim, você foi promessa de Deus, foi como nós sonhamos ", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação. Mais cedo, a avó paterna do bebê confirmou o nascimento do neto mais novo ao revelar que estava saindo de casa para conhecê-lo.

"Tô indo ali conhecer uma benção, meu neto. Já parou para pensar que Joaquim nasceu em 7 de setembro. Que homem forte será Joaquim, que homem que vai ter a história marcada… Creio que com todas as riquezas dessa história ele veio para mudar muita coisa. Que Deus abençoe", declarou Kátia, mãe de João Gomes, na ocasião.

Veja as fotos do filho caçula de João Gomes e Ary Mirelle:

Nasce Joaquim, segundo filho de João Gomes e Ary Mirelle - Foto: Reprodução / Instagram; @deborahghelman

João Gomes cancelou show às pressas

No sábado, 6, o cantor João Gomes cancelou às pressas o show que faria no 30º Festival da Cachaça, em Novo Cruzeiro (MG), após sua esposa, Ary Mirelle, entrar em trabalho de parto. No comunicado, a prefeitura local falou sobre a ausência do artista.

"A Prefeitura Municipal de Novo Cruzeiro informa que o show do cantor João Gomes, marcado para esta noite, foi cancelado em virtude de um motivo de força maior. A entrada da esposa do artista em trabalho de parto. Entramos em contato com a produção, que já nos confirmou a notícia, e aguardamos o pronunciamento oficial do cantor", declararam.

Por fim, escreveram: "Desejamos muita saúde para a mãe e o bebê, e agradecemos a compreensão do público. A programação do 30º Festival da Cachaça segue normalmente com as demais atrações desta noite".

Como é o quarto do filho caçula de João Gomes?

Recentemente, Ary Mirelle mostrou os detalhes do quarto de Joaquim, seu segundo filho com o cantor João Gomes. O ambiente do bebê conta com berço, sofá e cômoda, todos com acabamento em madeira, além de uma poltrona e do guarda-roupa. As paredes são decoradas com desenhos de animais e elementos da natureza.

Ao dividir os registros do quartinho do herdeiro, a influenciadora digital declarou: "O coração transborda ao viver, mais uma vez, a magia de preparar um quartinho para receber nosso bebê. Quando montamos o do Jorge, parecia impossível que aquele momento pudesse se repetir com tanta intensidade. Hoje, revivemos essa emoção com Joaquim, em um espaço que guarda memórias e agora acolhe novos sonhos".

E ela completou: "É especial ver que os móveis escolhidos com tanto carinho para o quarto de Jorge, continuam perfeitos, cheios de aconchego e qualidade para receber Joaquim. Cada detalhe é um abraço de amor que atravessa o tempo e acompanha nossa família em mais um capítulo inesquecível"; confira as fotos do quarto de Joaquim!

