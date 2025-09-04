CARAS Brasil
  Veja detalhes do quarto de Mel, filha caçula de Neymar Jr e Bruna Biancardi
Veja detalhes do quarto de Mel, filha caçula de Neymar Jr e Bruna Biancardi

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou detalhes do quarto de Mel, sua filha caçula com o jogador Neymar Jr; confira!

por Rafaela Oliveira
Publicado em 04/09/2025, às 07h28

Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de Mel
Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de Mel - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Bruna Biancardi dividiu com os seguidores alguns detalhes do quarto de Mel, sua filha caçula com Neymar Jr. Por meio das redes sociais, a esposa do jogador de futebol compartilhou registros do espaço decorado feito especialmente para a bebê, de 2 meses.

Nas imagens, é possível notar o papel de parede delicado, algumas partes da decoração do cômodo e o berço onde a pequena dorme. Além disso, Bruna também mostrou um nicho iluminado simbolizando o mel posicionado nos cantos do teto.

Vale lembrar que, até o momento, a influenciadora digital não revelou totalmente como ficou o quartinho da herdeira caçula, mostrando apenas pequenos detalhes. Recentemente, Bruna Biancardi mostrou ao público a nova casinha de bonecas luxuosa das filhas. Além de Mel, ela e Neymar Jr também são pais de Mavie, de quase 2 anos.

O brinquedo, que fica localizado na área externa da mansão onde o casal reside com as duas filhas, possui uma cozinha planejada, penteadeira e cama. Além disso, a inicial dos nomes de Mavie e Mel também estampam alguns locais do espaço.

"Quando eu era pequena, tive uma casinha de boneca no sítio dos meus pais que foi palco de tantas brincadeiras, risadas e momentos inesquecíveis com a minha irmã, primas, amigas... Ali, criamos memórias que guardo com muito carinho", declarou a famosa ao mostrar a casinha de bonecas das herdeiras.

Veja detalhes do quarto de Mel:

Quarto de Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi - Reprodução/Instagram
Quarto de Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi - Reprodução/Instagram

Neymar Jr se derrete ao mostrar foto inédita da filha caçula

Nos últimos dias, o jogador de futebol Neymar Jr encantou o público ao compartilhar um novo registro fofíssimo da filha caçula, Mel. A bebê, fruto de seu casamento com a influenciadora Bruna Biancardi, chegou ao mundo em julho deste ano.

Na foto publicada por Neymar, a pequena aparece deitada, de olhos bem abertos, enquanto a câmera registrava o momento. Esbanjando fofura, a herdeira caçula do atleta do Santos vestia um body bem confortável na cor lilás. "Melzinha", se derreteu o jogador na legenda da imagem.

Recentemente, Bruna Biancardi também compartilhou com os seguidores duas fotos inéditas das filhas, Mel e Mavie. Em seu perfil oficial, a influenciadora mostrou um clique da primogênita do casal usando um vestido, uma capa vermelha e uma tiara. 

Depois, ela mostrou a caçulinha: na foto, Mel está com uma roupa toda branca, enquanto tira um cochilo. Bruna Biancardi, que tem dividido vários momentos das herdeiras com o público, ainda compartilhou um clique das duas pequenas com looks iguais, que foram presentes da tia Rafaella Santos, com a frase "eu sou resposta de oração".

Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi - Reprodução/Instagram
Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi - Reprodução/Instagram
Mavie e Mel com looks iguais - Reprodução/Instagram
Mavie e Mel com looks iguais - Reprodução/Instagram

Quem são os filhos de Neymar Jr?

Além de Mavie e Mel, frutos do atual casamento de Neymar Jr com Bruna Biancardi, o jogador de futebol também é pai de Davi Lucca, que completou 14 anos recentemente, da antiga união com Carol Dantas, e da pequena Helena, de 1 ano, de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Leia também: Bruna Biancardi exibe foto de sua infância e aponta semelhança com a filha, Mel

Neymar Jr é pai de 4 crianças - Reprodução/Instagram
Neymar Jr é pai de 4 crianças - Reprodução/Instagram

Rafaela Oliveira

