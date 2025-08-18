Bruna Biancardi exibe foto de sua infância e aponta semelhança com a filha, Mel

A influenciadora Bruna Biancardi resgatou uma foto de quando era bebê e se comparou com Mel, sua filha caçula com Neymar Jr; confira!
A influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais no domingo, 17, para dividir com o público uma foto raríssima de quando ainda era bebê. A esposa de Neymar Jr ainda apontou semelhança com Mel, sua filha caçula de 1 mês com o jogador de futebol.
"Eu pequena. Tô achando a Mel parecida comigo", escreveu Bruna na legenda da imagem. Recentemente, a famosa compartilhou uma foto fofíssima da bebê, que chegou ao mundo em junho deste ano, e diversos internautas comentaram sobre a pequena lembrar bastante a irmã, Mavie, primogênita da influenciadora com o atleta.
"Gente, só vejo o Neymar deitado no colo da Bruna", se divertiu uma seguidora. "Já está parecendo com a Mavie. Ou seja, a cara do Neymar", disse outra. "Mais uma Neymara, né? Que princesinha", brincou uma terceira, na ocasião.
Ainda na última semana, a famosa dividiu com os seguidores uma foto de Neymar Jr com as duas herdeiras durante um passeio da família. Vale lembrar que além de Mel e Mavie, o jogador de futebol também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de 1, frutos de outros relacionamentos.
Veja a foto de Bruna Biancardi criança:
Ver essa foto no Instagram
Recentemente, a influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr celebraram o primeiro mês de vida da filha caçula, Mel. A festa simples aconteceu na casa da família e teve um bolo temático.
O doce foi decorado com o tema de colméia e abelhas para combinar com o nome da bebê. Nas redes sociais, Bruna mostrou a hora do Parabéns em família, incluindo as presenças de Mavie e Davi Lucca; confira os registros da festinha!
O jogador de futebol Neymar Jr recebeu uma mensagem carinhosa do filho mais velho, Davi Lucca, de 13 anos, logo após a derrota do Santos. O time onde o atleta atua jogou contra o Vasco no domingo, 17, e perdeu de 0 a 6 para o clube carioca.
Por meio das redes sociais, Neymar compartilhou o recado enviado pelo primogênito, que fez questão de demonstrar apoio ao pai. O jovem ainda pediu para que o jogador siga em frente de cabeça erguida, ressaltando que sempre estará ao seu lado; confira mais detalhes!
