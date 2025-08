Ary Mirelle relata dificuldade na reta final da gravidez: 'Não consigo mais'

À espera do segundo filho com João Gomes, Ary Mirelle revelou que não consegue realizar algumas tarefas simples sem pedir ajuda

A influenciadora digital Ary Mirelle fez um desabafo sincero com os seguidores a respeito da reta final de sua gravidez. Casada com o cantor João Gomes, a jovem está à espera de Joaquim, segundo filho do casal.

Na noite de segunda-feira, 4, Ary contou que, devido ao barrigão, tem enfrentado algumas dificuldades para realizar tarefas simples do dia a dia, como colocar uma calça. A influenciadora ainda explicou que João Gomes tem a ajudado bastante com essas questões.

" Outra coisa difícil para quem não gosta de pedir ajuda a ninguém e faz tudo sozinha… final de gravidez, não consigo colocar uma roupa de baixo mais, peço ajuda sempre ", escreveu ela na legenda de um vídeo onde o cantor aparece auxiliando-a a se vestir.

Além da dificuldade em conseguir colocar uma roupa, Ary Mirelle também contou às seguidoras que tem observado algumas partes de seu corpo mais escuras. " Como tudo muda. Meus seios estão começando a ficar pesados, sinto eles maiores. Mas vai passar ", desabafou a esposa de João Gomes, por fim.

Vale lembrar que além de Joaquim, que deve chegar ao mundo em breve, Ary Mirelle e João Gomes também são pais de Jorge, de 1 ano. A segunda gestação do casal foi revelada em fevereiro deste ano.

Ary Mirelle relata dificuldade na reta final da gravidez - Reprodução/Instagram

Ary Mirelle e João Gomes esperam segundo filho - Reprodução/Instagram

Ary Mirelle resgata fotos de seu corpo antes da gravidez

Recentemente, Ary Mirelle usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre seu corpo. À espera de um menino, que se chamará Joaquim, e mãe de Jorge, de 1 ano, ambos frutos de seu relacionamento com o cantor João Gomes, ela relembrou como era seu físico antes das gestações.

Nos stories de seu perfil, ela resgatou uma foto em que aparece de biquíni. "Tava vendo fotos antigas... O corpinho antes da gravidez. Vou atrás do prejuízo depois do Quim Quim, viu", escreveu ela. Em seguida, mostrou registros com roupa de academia e como estava seu corpo antes de descobrir a segunda gravidez; confira mais detalhes!

