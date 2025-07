Grávida, esposa de Daniel Alves mostra jogador acariciando sua barriga

À espera do primeiro filho com Daniel Alves, a modelo Joana Sanz filmou o jogador em um momento carinhoso com sua barriga de grávida

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz dividiu com o público nesta terça-feira, 29, um novo registro de sua barriga de grávida. A modelo espanhola está à espera de seu primeiro filho, fruto do casamento com o jogador de futebol brasileiro.

Em suas redes sociais, Joana compartilhou um vídeo de um momento carinhoso do companheiro com o bebê. No registro, Daniel Alves aparece deitado na perna da esposa enquanto acaricia sua barriguinha de grávida. A modelo não escreveu nada na legenda, adicionando apenas um emoji de coração rosa.

Até o momento, o casal ainda não confirmou o gênero da criança. Joana Sanz, no entanto, já levantou suspeitas de que estaria esperando uma menina. Os rumores começaram a circular em maio deste ano, logo após a modelo espanhola publicar um vídeo mostrando alguns itens do enxoval da criança em cor-de-rosa.

Vale lembrar que além do filho caçula com Joana, o jogador de futebol Daniel Alves também é pai de outras duas crianças, frutos de seu antigo casamento com Dinorah Santana. Os dois anunciaram a separação em 2011.

Daniel Alves em momento carinhoso com a barriga de Joana Sanz - Reprodução/Instagram

Quando Joana Sanz anunciou a gravidez?

A revelação da chegada do primeiro filho de Joana Sanz e Daniel Alves aconteceu em março deste ano. Na ocasião, a modelo, que fez tratamentos por cinco anos para engravidar, explicou que gostaria de revelar a gestação somente quando ela estivesse mais evidente, mas decidiu compartilhar "pelas mulheres que também estão na luta".

Em seu relato, Joana também contou que chegou a realizar duas fertilizações in vitro (FIV), além de ter sofrido três perdas gestacionais. Recentemente, a modelo compartilhou a evolução de sua barriguinha de grávida durante um passeio à beira-mar; confira o registro!

Leia também: Daniel Alves homenageia a esposa em data especial: 'Mulher virtuosa'