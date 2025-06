Cresceu muito! Grávida de Daniel Alves, Joana Sanz mostra tamanho da barriga

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz impressionou com nova foto de sua barriga de grávida; modelo espera primeiro filho do casal

A modelo espanhola Joana Sanz impressionou os seguidores na manhã desta quarta-feira, 11, ao revelar como está sua barriga de grávida. Casada com o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves, ela espera o primeiro filho do casal — que ainda não teve o gênero confirmado.

Em seu perfil oficial, Joana publicou uma foto exibindo a nova silhueta durante um dia de descanso à beira-mar. Esbanjando alegria, a modelo posou de frente para a câmera, evidenciando o tamanho do barrigão.

"Desperdício de energia que ilumina", escreveu a companheira do atleta, em espanhol, na legenda da imagem. O clique de Joana Sanz rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de elogiá-la em sua nova fase.

"Está linda", declarou uma seguidora. "Belíssima mamãe!", disse outra. "Saúde querida! Linda e maravilhosa sempre!", falou uma terceira. "Parece uma bonequinha! Está linda gravidinha", se encantou mais uma. Vale lembrar que, até o momento, Joana Sanz e Daniel Alves não confirmaram oficialmente se serão pais de uma menina ou menino.

A modelo, no entanto, levantou suspeitas de que está à espera de uma menina após publicar um vídeo mostrando alguns itens do enxoval do bebê, que chamou atenção do público por ser cor-de-rosa. Recentemente, Joana também compartilhou uma foto de Daniel finalizando os últimos ajustes do berço do herdeiro.

Daniel Alves homenageia a esposa em data especial

O jogador de futebol Daniel Alves retornou às redes sociais para publicar uma declaração à esposa, a modelo espanhola Joana Sanz, que completou mais um ano de vida na última segunda-feira, 9. Em seu perfil oficial, reativado há pouco tempo, o atleta compartilhou uma foto em preto e branco ao lado da amada e a homenageou.

Na postagem, o brasileiro, que tem feito raras aparições desde que foi absolvido pela Justiça da Espanha, mencionou uma sequência de versículos bíblicos que exaltam a mulher. " Mulher virtuosa, sortudo quem a encontrar, diz o senhor ", iniciou ele; confira mais detalhes!

