Esposa de Daniel Alves mostra preparativos para a chegada do primeiro filho

O jogador Daniel Alves foi 'flagrado' pela esposa, a modelo Joana Sanz, montando o berço do primeiro filho do casal; veja foto

O jogador de futebol Daniel Alves e a esposa, Joana Sanz, estão ansiosos para a chegada do primeiro filho do casal! Na tarde desta terça-feira, 27, a modelo espanhola revelou que os móveis do quartinho do bebê já estão sendo montados.

Em seu perfil oficial, Joana compartilhou uma foto do atleta brasileiro finalizando os últimos ajustes do berço do herdeiro, que possui um tom de cor clara. Na imagem, é possível notar que a modelo 'flagrou' o marido sentado no chão terminando a montagem.

"Papai tá on", brincou Joana Sanz na legenda da publicação. Até o momento, o casal ainda não revelou qual o sexo do herdeiro. A modelo espanhola, no entanto, levantou suspeitas de que os dois serão pais de uma menina após publicar um vídeo mostrando alguns itens do enxoval do bebê, que chamou atenção do público por ser cor-de-rosa.

Vale lembrar que a esposa de Daniel Alves anunciou publicamente a gravidez em março deste ano, poucos dias após o jogador de futebol ser absolvido pela Justiça espanhola. Na ocasião, Joana, que fez tratamentos por cinco anos para engravidar, explicou que gostaria de revelar a gestação somente quando ela estivesse mais evidente, mas decidiu compartilhar "pelas mulheres que também estão na luta".

Daniel Alves monta o berço do primeiro filho - Reprodução/Instagram

Daniel Alves faz rara aparição com a esposa

Daniel Alves, que está longe das redes sociais desde que ganhou liberdade provisória em 2024, fez uma rara aparição ao lado da esposa, Joana Sanz, na última semana. A modelo compartilhou em suas redes sociais alguns registros do casal aproveitando um dia de praia.

Na imagem, Daniel aparece sorridente junto com a companheira em frente ao mar. Já no registro seguinte, o atleta brasileiro filmou Joana molhando os pés na água. "Vida", escreveu a modelo espanhola na legenda; confira a foto!

