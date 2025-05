Menino ou menina? Esposa de Daniel Alves entrega possível gênero do bebê

Grávida, a modelo Joana Sanz levantou suspeitas sobre o gênero do primeiro filho com Daniel Alves ao mostrar itens do bebê; veja

A modelo espanhola Joana Sanz não esconde o quanto está feliz desde que descobriu que será mamãe! Casada com o jogador de futebol Daniel Alves, ela espera ansiosa o primeiro filho do casal - que ainda não teve o gênero revelado.

No entanto, na manhã desta terça-feira, 20, Joana pode ter entregado uma pista sobre o herdeiro. Por meio de suas redes sociais, a companheira do atleta publicou um vídeo mostrando alguns itens do enxoval do bebê, que chamou atenção do público por ser cor-de-rosa.

No registro, a modelo exibiu uma bolsa maternidade, necessaire, mantinha e um conjunto de macacão com touca e luvinhas, sendo esses últimos itens na cor branca. Com isso, apublicação de Joana Sanz levanta suspeitas de que seu primeiro filho com Daniel Alves será uma menina.

Encantada, a mamãe de primeira viagem elogiou com muito carinho todos os itens da criança, sem confirmar se de fato espera uma menina. Vale lembrar que, recentemente, Joana exibiu uma homenagem de Daniel para o bebê. Na foto, o atleta aparece usando uma camiseta rosa.

Joana Sanz mostra itens do enxoval do primeiro filho - Reprodução/Instagram

Quando Joana Sanz anunciou a gravidez?

A revelação da chegada do primeiro filho de Joana Sanz e Daniel aconteceu em março deste ano. Na ocasião, a modelo, que fez tratamentos por cinco anos para engravidar, explicou que gostaria de revelar a gestação somente quando ela estivesse mais evidente, mas decidiu compartilhar "pelas mulheres que também estão na luta".

Em seu relato, Joana também contou que chegou a realizar duas fertilizações in vitro (FIV), além de ter sofrido três perdas gestacionais. Recentemente, a modelo compartilhou a evolução de sua barriguinha de grávida durante um treino na academia.

