Daniel Alves homenageia a esposa em data especial: 'Mulher virtuosa'

Em rara aparição, o jogador de futebol Daniel Alves mencionou versículos bíblicos ao celebrar o aniversário da esposa, Joana Sanz

O jogador de futebol Daniel Alves retornou às redes sociais para publicar uma declaração à esposa, a modelo espanhola Joana Sanz, que completa mais um ano de vida nesta segunda-feira, 9. Em seu perfil oficial, reativado há pouco tempo, o atleta compartilhou uma foto em preto e branco ao lado da amada e a homenageou.

Na postagem, o brasileiro, que tem feito raras aparições desde que foi absolvido pela Justiça da Espanha , mencionou uma sequência de versículos bíblicos que exaltam a mulher. Joana, vale lembrar, está à espera do primeiro filho do casal.

" Mulher virtuosa, sortudo, quem a encontrar, diz o senhor. Provérbios 31:10-12: Mulher virtuosa, quem a achará? Porque a sua estima ultrapassa muito a das pedras preciosas. O coração de seu marido está nela confiante, e não faltará lucro. Ela dá-lhe bem e não mal, todos os dias da sua vida", iniciou Daniel Alves na legenda.

Em seguida, o jogador brasileiro citou Eclesiastes: "Melhores são dois do que um, porque eles têm melhor salário do seu trabalho. Porque se caírem, o um levantará o seu companheiro; mas ai do solo! que quando cair, não haverá segundo que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão mutuamente; mas como se aquecerá um? E se alguém prevalecer contra um, dois lhe resistirão; e cordão de três dobras não se quebra tão cedo", citou ele.

Por fim, Daniel Alves mencionou Coríntios: "O amor é paciente, é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta", diz o trecho escolhido pelo atleta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel (@danialves)

O primeiro filho de Daniel Alves e Joana Sanz

O jogador de futebol Daniel Alves e a esposa, Joana Sanz, estão ansiosos para a chegada do primeiro filho do casal! Recentemente, a modelo espanhola revelou que os móveis do quartinho do bebê já estão sendo montados.

Em seu perfil oficial, Joana compartilhou uma foto do atleta brasileiro finalizando os últimos ajustes do berço do herdeiro, que possui um tom de cor clara. Na imagem, é possível notar que a modelo 'flagrou' o marido sentado no chão terminando a montagem.

Até o momento, o casal ainda não revelou qual o sexo do herdeiro. A modelo espanhola, no entanto, levantou suspeitas de que os dois serão pais de uma menina após publicar um vídeo mostrando alguns itens do enxoval do bebê, que chamou atenção do público por ser cor-de-rosa.

Vale lembrar que a esposa de Daniel Alves anunciou publicamente a gravidez em março deste ano, poucos dias após o jogador de futebol ser absolvido pela Justiça espanhola; confira mais detalhes!

Leia também: Como está Daniel Alves? Jogador faz rara aparição em foto com a esposa grávida