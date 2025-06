Daniel Alves recupera valor milionário após vencer ex-esposa na Justiça

O jogador Daniel Alves obteve vitória em um processo envolvendo a ex-esposa após decisão do Tribunal de Justiça da Catalunha, na Espanha

O jogador de futebol Daniel Alves obteve vitória em um processo envolvendo a ex-mulher, Dinorah Santana, por suposta falta de pagamento de pensão dos dois filhos. De acordo com informações do jornal espanhol 'Marca', o Tribunal de Justiça da Catalunha, na Espanha, determinou que o atleta receba de volta 629 mil euros (cerca de R$ 4 milhões) que estavam apreendidos.

Na ação movida por Dinorah, ela alega que Daniel não teria pago a pensão alimentícia dos herdeiros após a separação do ex-casal, ocorrida em 2011. O juiz do caso, porém, entendeu que o brasileiro cumpriu o acordo estabelecido em audiência em 2012 e, com isso, ela deverá pagar as custas judiciais.

Além dos dois filhos com a empresária, Daniel Alves também é pai de um herdeiro com a atual esposa, Joana Sanz, que está grávida. A modelo espanhola anunciou a primeira gestação em março deste ano, poucos dias após o jogador ser absolvido por suposta agressão sexual contra uma mulher em 2023.

Vale lembrar que Daniel já estava em liberdade provisória desde 2024, quando um recurso de sua defesa foi aceito pela Justiça catalã. De acordo com o documento de anulação da sentença, do qual o site 'G1' teve acesso, os juízes entenderam que houve 'imprecisões' na sentença anterior e 'falta de fiabilidade do depoimento' da vítima.

A gravidez de Joana Sanz, esposa de Daniel Alves

Recentemente, a modelo espanhola Joana Sanz impressionou os seguidores ao revelar como está sua barriga de grávida. Casada com o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves, ela espera o primeiro filho do casal.

Em seu perfil oficial, Joana publicou uma foto exibindo a nova silhueta durante um dia de descanso à beira-mar. Esbanjando alegria, a modelo posou de frente para a câmera, evidenciando o tamanho do barrigão.

"Desperdício de energia que ilumina", escreveu a companheira do atleta, em espanhol, na legenda da imagem. O clique de Joana Sanz rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de elogiá-la em sua nova fase.

Vale lembrar que, até o momento, Joana Sanz e Daniel Alves não confirmaram oficialmente o gênero do bebê. A modelo, no entanto, levantou suspeitas de que está à espera de uma menina após publicar um vídeo mostrando alguns itens do enxoval, que chamou atenção do público por ser cor-de-rosa.

