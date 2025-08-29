Zezé Di Camargo e Luciano são acompanhados pelas famílias em show juntos

Na festa de peão em Barretos, Zezé Di Camargo e Luciano fazem show juntos e surgem nos bastidores com suas respectivas famílias; veja

Zezé Di Camargo e Luciano fizeram um show juntos na noite desta quinta-feira, 29, em Barretos, em São Paulo. A dupla se apresentou na Festa do Peão de Barretos e enfrentou uma chuva durante a aparição em público.

Nos bastidores, o artistas estavam acompanhados de suas esposas. Luciano Camargo posou ao lado de Flávia Camargo, com que está desde 2003, e com as filhas gêmeas deles, Isabella Camargo e Helena Camargo.

Já Zezé Di Camargo estava acompanhado de Graciele Lacerda, que apareceu dando um beijo no amado. Os dois são papais da pequena Clara Lacerda Camargo, que acabou de completar oito meses nos últimos dias e ganhou uma festa com mais um tema de princesa.

Vale lembrar que Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo batizaram a filha no último dia 18. A influencer compartilhou com os fãs um vídeo com os detalhes da cerimônia, que contou com a presença dos familiares e amigos. O salão onde aconteceu o batizado foi decorado com muitas flores, como orquídeas, rosas, lírios e hortênsias, além de anjos. Wanessa Camargo, irmã e madrinha da menina, emocionou ao cantar a canção Bondade de Deus, de Isaias Saad, enquanto os papais entraram com a bebê no colo.

"Ontem vivemos um dos momentos mais especiais das nossas vidas: o batizado da nossa Clara. Um dia de entrega, de fé e de apresentar nossa filha a Jesus, confiando a Ele o caminho dela. Ali sentimentos o quanto somos abençoados por termos a chance de viver esse instante sagrado. Que a Clara cresça cercada de amor, saúde e na presença do Senhor, porque sei que a bondade d’Ele vai acompanhá-la todos os dias da sua vida", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Zezé Di Camargo e Luciano em show juntos - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Zezé Di Camargo e Luciano em show juntos - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Luciano Camargo e Flávia Camargo com as filhas gêmeas -Fotos: Manuela Scarpa/Brazil News

Luciano Camargo e Flávia Camargo - Fotos: Manuela Scarpa/Brazil News

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Fotos: Manuela Scarpa/Brazil News

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Fotos: Manuela Scarpa/Brazil News

Graciele Lacerda impressiona com fotos da filha no show de Zezé

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, marcou presença nos últimos dias em um show do pai e a mãe encantou ao postar as fotos do momento especial nesta última segunda-feira, 25.

Após exibir em sua rede social o look fofo usado pela pequena, a empresária exibiu os registros feitos por um fotógrafo no local e mostrou que a menina se divertiu. Usando um vestido rosa cintilante e um laço na cabeça, Clara chamou a atenção, recebendo elogios e até sendo comparado mais uma vez com o avô paterno, seu Francisco Camargo.

"Sábado fomos curtir o show do papai que foi mais cedo. Clara curtiu o show do começo ao fim", escreveu a influencer na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a pequena. "Princesa sempre linda", disseram. "A Clara é muito parecida com o vovô Francisco. Impressionante", opinaram. Veja as fotos!

Leia também:Graciele Lacerda encanta ao mostrar a filha experimentando fruta: 'Testando'