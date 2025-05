Zé Felipe se recusou a fazer vasectomia quando Virginia pediu; veja o motivo

Virginia contou em seu programa que Zé Felipe se recusou a fazer vasectomia; cantor justificou que teria outros filhos caso se separasse

Há cerca de 20 dias, Virginia Fonseca revelou em seu programa, o Sabadou, do SBT, que Zé Felipe havia se recusado a fazer uma vasectomia. Após ter tido três filhos com o cantor, Maria Alice, de quase quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de sete meses, a famosa comentou que não queria ter mais herdeiros e pediu para o esposo fazer a operação.

Contudo, o cantor não aceitou e se justificou na época. Na ocasião, o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha disse que não faria a vasectomia, porque, se casasse novamente, gostaria de ter mais filhos com outra pessoa.

"Olha o pensamento do Zé Felipe, gente. Ele fala que não quer 'capar' porque se depois, Deus me livre, a gente terminar, e ele não puder ter filho com outra pessoa?", explicou Virginia Fonseca.

É bom lembrar que, até o momento que estava casada com o artista, a empresária disse mais de uma vez que não gostaria de ter mais filhos, que os três já estava perfeito para ela.

Nesta terça-feira, 27, os famosos pegaram a todos de surpresa ao anunciarem o fim do casamento. O motivo para o término da relação foi apontado pelo portal Leo Dias. Segundo o site, a relação teria esfriado por causa da rotina agitada de trabalho deles e constante presença de pessoas em casa e viagens.

O término de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.