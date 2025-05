Virginia Fonseca revela por que Zé Felipe se recusa a fazer vasectomia

Apesar de ter dito que não deseja ter mais filhos, Virginia Fonseca contou que o marido, Zé Felipe, se recusa a realizar vasectomia

A influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca revelou ao público um 'impasse' com o marido, Zé Felipe, envolvendo a chegada de mais membros na família. Durante o programa 'Sabadou com Virginia', exibido no sábado, 3, no SBT, a famosa contou que o companheiro se recusa a fazer vasectomia.

O assunto veio à tona após o cantor Matheus, da dupla sertaneja com Kauan, revelar que decidiu realizar o procedimento após o nascimento do filho caçula. Em tom bem-humorado, Virginia informou que passaria o contato de Zé Felipe para o músico conversar com ele sobre o assunto.

Mas afinal, por que Zé Felipe não deseja fazer vasectomia? Segundo a esposa do artista, ele ainda pensa na possibilidade de ter mais um herdeiro no futuro, caso os dois se separem algum dia. Eles já são pais de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 6 meses.

"Olha o pensamento do Zé Felipe, gente. Ele fala que não quer 'capar' porque se depois, Deus me livre, a gente terminar, e ele não puder ter filho com outra pessoa?", explicou Virginia Fonseca.

Desde o nascimento do herdeiro caçula, a influenciadora digital já revelou ao público que, por enquanto, não pretende aumentar a família. De acordo com a esposa de Zé Felipe, o casal deve permanecer sendo somente pais de três filhos.

Virginia admite breve crise com Zé Felipe

Ainda durante o 'Sabadou com Virginia', a apresentadora surpreendeu o público e os convidados do programa ao revelar que seu casamento com Zé Felipe já passou por uma breve crise. A famosa contou que o desentendimento começou após o cantor mandar ela calar a boca em público.

O fato aconteceu a caminho da Fazenda Talismã, propriedade de Leonardo, sogro da influencer; confira mais detalhes!

