Voltaram? Bia Miranda surge em momento íntimo com Gato Preto após anunciar término

Juntos de novo? A ex-A Fazenda Bia Miranda dividiu um vídeo ao lado de Gato Preto dois dias após anunciar o fim do namoro

Ao que tudo indica, Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, estão juntos novamente. Na madrugada desta quinta-feira, 4, a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, compartilhou em suas redes sociais um vídeo ao lado do então ex-namorado, deixando no ar uma possível reconciliação entre eles.

No registro publicado por Bia, os dois aparecem em um momento íntimo e descontraído antes de dormir. Vale lembrar que, na última segunda-feira, 1°, a influenciadora digital anunciou o fim de seu relacionamento com Samuel, iniciado em 2024.

Na ocasião, Bia Miranda compartilhou um pronunciamento afirmando que colocou um ponto final na união. Além disso, a famosa também pediu para que os internautas não mandassem mais nenhuma notícia relacionada a Samuel Sant'Anna para ela.

"Deixar claro aqui: eu e Samuel não estamos mais juntos. Não me mande nada sobre", escreveu Bia Miranda, sem entrar em detalhes sobre o que teria motivado o fim do namoro, marcado por idas e vindas. Os dois são pais de Maysha, de quase 5 meses de vida.

A recente polêmica de Bia Miranda e Gato Preto

Em agosto deste ano, Bia Miranda e Gato Preto se envolveram em uma polêmica após um acidente de trânsito em São Paulo. Na ocasião, o veículo onde os dois estavam acabou colidindo com outro carro e atingiu um poste em uma avenida movimentada da capital paulista. Uma pessoa ficou ferida.

Segundo a influenciadora, um acordo com o senhor que teve o carro atingido foi feito. "Sobre o senhorzinho e o filho dele, está tudo bem. E sobre o carro, ele escolheu o valor do carro. Entrei em contato com ele hoje de novo para saber se era isso mesmo [que eles queriam], e eles confirmaram que sim", declarou ela no dia 21 de agosto.

Bia Miranda se pronuncia sobre acidente após matéria no Fantástico

O nome de Bia Miranda ficou entre os assuntos mais comentados da internet após a influenciadora se envolver em um acidente de trânsito junto com o então namorado, Gato Preto. O veículo onde o casal estava colidiu com outro carro em uma avenida em São Paulo e deixou uma pessoa ferida.

Em 24 de agosto, o 'Fantástico', da TV Globo, exibiu uma reportagem sobre o assunto com novas informações. Logo após a matéria ir ao ar, Bia Miranda se pronunciou, por meio de seus advogados, ressaltando ser vítima da situação. Além disso, a equipe da jovem ainda afirmou que ela está colaborando plenamente com as autoridades.

A defesa da famosa também mencionou que Bia está dando todo o suporte necessário às vítimas do veículo atingido por Samuel. A nota ainda abordou outros episódios envolvendo a famosa, como acusações de agressão e investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, denominada Operação Desfortuna, que apura jogos ilegais; confira mais detalhes!

