CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Voltaram? Bia Miranda surge em momento íntimo com Gato Preto após anunciar término
Atualidades / Será?

Voltaram? Bia Miranda surge em momento íntimo com Gato Preto após anunciar término

Juntos de novo? A ex-A Fazenda Bia Miranda dividiu um vídeo ao lado de Gato Preto dois dias após anunciar o fim do namoro

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 09h45

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bia Miranda
Bia Miranda - Foto: Reprodução / Instagram

Ao que tudo indica, Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, estão juntos novamente. Na madrugada desta quinta-feira, 4, a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, compartilhou em suas redes sociais um vídeo ao lado do então ex-namorado, deixando no ar uma possível reconciliação entre eles.

No registro publicado por Bia, os dois aparecem em um momento íntimo e descontraído antes de dormir. Vale lembrar que, na última segunda-feira, 1°, a influenciadora digital anunciou o fim de seu relacionamento com Samuel, iniciado em 2024.

Na ocasião, Bia Miranda compartilhou um pronunciamento afirmando que colocou um ponto final na união. Além disso, a famosa também pediu para que os internautas não mandassem mais nenhuma notícia relacionada a Samuel Sant'Anna para ela.

"Deixar claro aqui: eu e Samuel não estamos mais juntos. Não me mande nada sobre", escreveu Bia Miranda, sem entrar em detalhes sobre o que teria motivado o fim do namoro, marcado por idas e vindas. Os dois são pais de Maysha, de quase 5 meses de vida.

Bia Miranda e Gato Preto - Reprodução/Instagram
Bia Miranda e Gato Preto - Reprodução/Instagram

A recente polêmica de Bia Miranda e Gato Preto

Em agosto deste ano, Bia Miranda e Gato Preto se envolveram em uma polêmica após um acidente de trânsito em São Paulo. Na ocasião, o veículo onde os dois estavam acabou colidindo com outro carro e atingiu um poste em uma avenida movimentada da capital paulista. Uma pessoa ficou ferida.

Segundo a influenciadora, um acordo com o senhor que teve o carro atingido foi feito. "Sobre o senhorzinho e o filho dele, está tudo bem. E sobre o carro, ele escolheu o valor do carro. Entrei em contato com ele hoje de novo para saber se era isso mesmo [que eles queriam], e eles confirmaram que sim", declarou ela no dia 21 de agosto.

Bia Miranda e Gato Preto se envolveram em acidente - Foto: Reprodução / Instagram
Bia Miranda e Gato Preto se envolveram em acidente - Foto: Reprodução / Instagram

Bia Miranda se pronuncia sobre acidente após matéria no Fantástico

O nome de Bia Miranda ficou entre os assuntos mais comentados da internet após a influenciadora se envolver em um acidente de trânsito junto com o então namorado, Gato Preto. O veículo onde o casal estava colidiu com outro carro em uma avenida em São Paulo e deixou uma pessoa ferida.

Em 24 de agosto, o 'Fantástico', da TV Globo, exibiu uma reportagem sobre o assunto com novas informações. Logo após a matéria ir ao ar, Bia Miranda se pronunciou, por meio de seus advogados, ressaltando ser vítima da situação. Além disso, a equipe da jovem ainda afirmou que ela está colaborando plenamente com as autoridades.

A defesa da famosa também mencionou que Bia está dando todo o suporte necessário às vítimas do veículo atingido por Samuel. A nota ainda abordou outros episódios envolvendo a famosa, como acusações de agressão e investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, denominada Operação Desfortuna, que apura jogos ilegais; confira mais detalhes!

Leia também: Bia Miranda se manifesta após recado da mãe, Jenny Miranda: 'Não quero'

Bia Miranda - Foto: Reprodução / Instagram
Bia Miranda - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Bia Mirandagato pretoSamuel Sant'anna

Leia também

Caracterização!

Alice Wegmann impressiona ao surgir grávida - Reprodução/Instagram

Alice Wegmann, a Solange de Vale Tudo, impressiona ao surgir grávida

AUTOCUIDADO

Padre Marcelo Rossi - Foto: Reprodução/Instagram

Padre Marcelo Rossi chama atenção ao comparar o antes e depois do corpo: 'Cuidado'

Família!

Poliana Rocha agradece apoio das babás com o filho - Reprodução/Instagram

Poliana Rocha agradece às babás dos netos por apoiarem Zé Felipe

Novos colegas

William Bonner com os colegas do Globo Repórter - Foto: Reprodução/Instagram

William Bonner brinca em encontro com equipe do Globo Repórter: 'Vão mandar em mim'

Flerte

Luana Piovani - Foto: Reprodução / Instagram

Luana Piovani revela paquera em Noronha após anunciar “detox” de homens

Reflexão!

Angélica e a filha, Eva - Foto: Reprodução/Instagram

Angélica revela conselho que deu para a filha: 'A vida não é um morango'

Últimas notícias

Bia MirandaVoltaram? Bia Miranda surge em momento íntimo com Gato Preto após anunciar término
Kate MiddletonKate Middleton está loira! Ela exibe o novo visual em aparição após férias
Penn Badgley e Domino Kirke-BadgleyPenn Badgley, de 'You', revela o nascimento dos filhos gêmeos
Regina DuarteRegina Duarte surge em cadeira de rodas e revela o que aconteceu: 'Estive sofrendo'
Aniversário de Gusttavo Lima teve momentos especiaisBolo 'cutucado', dia na fazenda e ensaio em família: veja como foi o aniversário de Gusttavo Lima
Veterano de Terra Nostra veio ao Brasil e foi naturalizado; morreu aos 71 anosVeterano internacional da Globo morreu aos 71 anos por insuficiência renal
Raul GilFilho de Raul Gil revela causa da internação do apresentador
Alice Wegmann impressiona ao surgir grávidaAlice Wegmann, a Solange de Vale Tudo, impressiona ao surgir grávida
Padre Marcelo RossiPadre Marcelo Rossi chama atenção ao comparar o antes e depois do corpo: 'Cuidado'
Bete MendesBete Mendes revela ajuda de Débora Duarte em início na TV: 'Sou grata a tamanha generosidade'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade