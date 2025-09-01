CARAS Brasil
Atualidades / Separação

Acabou! Bia Miranda anuncia novo término de namoro com Gato Preto

A ex-A Fazenda Bia Miranda revelou que colocou um ponto final em seu relacionamento com Gato Preto: 'Não me mande nada'

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 08h44 - Atualizado às 08h45

Bia Miranda e Gato Preto
Bia Miranda e Gato Preto - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Bia Miranda surpreendeu o público na madrugada desta segunda-feira, 1º, ao anunciar o fim de seu relacionamento com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto. O namoro, marcado por idas e vindas, iniciou em 2024.

Em seu perfil oficial, Bia compartilhou um pronunciamento afirmando que colocou um ponto final na união. Além disso, a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, pediu para que os internautas não mandem mais nenhuma notícia relacionada a Samuel para ela.

"Deixar claro aqui: eu e Samuel não estamos mais juntos. Não me mande nada sobre", escreveu Bia Miranda, sem entrar em detalhes sobre o que teria motivado o fim do namoro. Vale lembrar que, recentemente, o ex-casal se envolveu em uma polêmica após um acidente de trânsito em São Paulo.

Na ocasião, o veículo onde Bia Miranda e Gato Preto estavam acabou colidindo com outro carro e atingiu um poste em uma avenida movimentada da capital paulista. Uma pessoa ficou ferida.

De acordo com a influenciadora, um acordo com o senhor que teve o carro atingido foi feito. "Sobre o senhorzinho e o filho dele, está tudo bem. E sobre o carro, ele escolheu o valor do carro. Entrei em contato com ele hoje de novo para saber se era isso mesmo [que eles queriam], e eles confirmaram que sim", declarou ela no dia 21 de agosto.

Bia Miranda anuncia término com Gato Preto - Reprodução/Instagram
Bia Miranda anuncia término com Gato Preto - Reprodução/Instagram
Bia Miranda e Gato Preto - Reprodução/Instagram
Bia Miranda e Gato Preto - Reprodução/Instagram

Bia Miranda se pronuncia sobre acidente após matéria no Fantástico

O nome de Bia Miranda ficou entre os assuntos mais comentados da internet na última semana após a influenciadora se envolver em um acidente de trânsito junto com o então namorado, Gato Preto. O veículo onde o casal estava colidiu com outro carro em uma avenida em São Paulo e deixou uma pessoa ferida.

No domingo, 24, o 'Fantástico', da TV Globo, exibiu uma reportagem sobre o assunto com novas informações. Logo após a matéria ir ao ar, Bia Miranda se pronunciou, por meio de seus advogados, ressaltando ser vítima da situação. Além disso, a equipe da jovem ainda afirmou que ela está colaborando plenamente com as autoridades.

A defesa da famosa também mencionou que Bia está dando todo o suporte necessário às vítimas do veículo atingido por Samuel. A nota ainda abordou outros episódios envolvendo a famosa, como acusações de agressão e investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, denominada Operação Desfortuna, que apura jogos ilegais; confira mais detalhes!

Leia também: Bia Miranda se manifesta após recado da mãe, Jenny Miranda: 'Não quero'

Bia Miranda e Gato Preto se envolveram em acidente em SP - Foto: Reprodução / Instagram
Bia Miranda e Gato Preto se envolveram em acidente em SP - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

