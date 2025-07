Bia Miranda se manifesta após recado da mãe, Jenny Miranda: 'Não quero'

Após Jenny Miranda pedir perdão ao vivo para Bia Miranda, a influenciadora respondeu o recado da mãe e deixou um aviso; confira

A relação conturbada de Bia Miranda e Jenny Miranda voltou a ser comentada nesta quarta-feira, 23, após a mãe da influenciadora digital pedir perdão ao vivo durante participação em um podcast. As duas estão afastadas há anos e não possuem qualquer tipo de contato por escolha da jovem.

Em entrevista ao 'Link Podcast', Jenny revelou ao vivo que gostaria de voltar a conviver com a filha e com os dois netos, Kaleb e Maysha, herdeiros de Bia Miranda. A ex-participante de 'A Fazenda 15', da Record TV, ainda pediu para que a jovem a procurasse para que elas pudessem conversar e se resolver.

O recado de Jenny Miranda chegou até Bia, que fez questão de responder à mãe. Nos comentários da página 'Disseram', a influenciadora digital afirmou que já perdoou a mãe, mas ressaltou que não deseja retomar o contato com ela.

A famosa iniciou o recado relembrando um episódio do passado em que a genitora teria a acusado de se relacionar com o ex-padrasto, considerado por ela como um pai. " Você não me acusou disso? Sendo que eu tinha 12 anos, como eu iria fazer uma coisa dessas? ", declarou Bia Miranda.

" Sempre falei, o perdão está aí e já foi perdoada, e não preciso te falar isso, Deus já sabe. Mas aproximação eu não quero ", concluiu a influenciadora digital. Até o momento, Jenny Miranda não se manifestou a respeito da resposta da filha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Disseram (@disseram)

O pedido de perdão para Bia Miranda

Em participação no ‘Link Podcast’, Jenny Miranda mandou um recado para a filha, Bia Miranda, e pediu para que a influenciadora digital a perdoasse. " Se eu te fiz algo, te repreendi, te machuquei de alguma forma que eu inconscientemente… não sou perfeita e não vi, te peço perdão ", iniciou ela, visivelmente emocionada.

"Se algum dia eu te magoei, te machuquei e você não quer falar, eu gostaria que você entrasse em contato comigo e falasse. Eu quero ter você na minha vida. Esquece o passado, passou… Eu quero os meus netos na minha vida, quero poder te ajudar. Eu não quero seu dinheiro, não preciso da sua fama, eu preciso de vocês", completou Jenny Miranda.

Leia também: Jenny Miranda se manifesta após Bia Miranda expor agressão do ex: 'Agindo por trás'