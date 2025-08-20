CARAS Brasil
  Bia Miranda se manifesta após acidente com Gato Preto que deixou carro destruído
Bia Miranda se manifesta após acidente com Gato Preto que deixou carro destruído

A ex-A Fazenda Bia Miranda falou sobre o acidente de trânsito que sofreu na manhã desta quarta-feira, 20, com o influenciador digital Gato Preto

Juliana Dracz

Publicado em 20/08/2025, às 12h57

Foto: Reprodução/Instagram

A ex-A Fazenda Bia Miranda falou sobre o acidente de trânsito que sofreu na manhã desta quarta-feira, 20, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, com o influenciador digital Gato Preto. Em seu perfil nas redes sociais, ela compartilhou dois vídeos após voltar para casa e descansar: um gravado no local do acidente e outro de sua residência.

No primeiro vídeo, gravado ainda no local do acidente, às 6h35 da manhã, a influenciadora digital detalhou o que aconteceu. "A gente sofreu o acidente, mas graças a Deus está tudo bem", declarou. Durante a gravação, ela fez um pedido ao namorado: "Amor, dá dinheiro para as mulheres ali", sugerindo que havia pessoas pedindo ajuda.

No segundo vídeo, já em casa, ela contou: "Boa tarde irmãs, hoje o boa tarde não é muito feliz. Vocês viram que aconteceu o acidente, mas não aconteceu nada, estou bem, Samuel bem, em questão de machucado. A gente não se machucou, não nos cortamos, porque somos bem protegidos graças a Deus."

O carro do casal ficou destruído após bater em outro veículo e atingir um poste de semáforo. E Bia Miranda falou sobre o motorista do outro veículo: "O que foi me passado foi que o senhorzinho passou no sinal vermelho e o Samuel foi de frente. Só que agora o senhor falou que o Samuel que passou no sinal vermelho. Eu não sei quem tá errado e quem está certo. Eu só sei que ninguém se machucou. Eu bati a perna e parece que o filho dele machucou o braço também, mas não teve nada grave", explicou.

Em seguida, contou que vai atrás de câmeras de segurança para entender o que aconteceu. E completou: "Eu quero pedir desculpas para o senhor e o filho dele se a gente estava errado. Não vi nada. Eu tava mexendo no celular na hora e só vi o baque. Carro do senhor isso a gente arca com a responsabilidade. Eu só quero resolver esse bagulho para ninguém sair prejudicado. Na saúde ninguém saiu e agora vamos ver em bens materiais."

Veja como ficou o veículo: 

