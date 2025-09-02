Você percebeu? Detalhe em foto de João Guilherme chama atenção após flagra com Bruna Marquezine

O ator João Guilherme usou as redes sociais para compartilhar uma nova foto após ser flagrado com a atriz Bruna Marquezine em um restaurante

O ator João Guilherme usou as redes sociais para compartilhar uma foto com Haku, o cachorro que adotou com a ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine, na época em que estavam juntos. Na imagem, o artista aparece abraçado ao pet e um detalhe chamou atenção dos internautas: o anel no dedo anelar da mão direita do filho de Leonardo, parecido com uma aliança.

"Meu filho", escreveu o ator ao publicar a foto com o cãozinho. Horas antes, João Guilherme e Bruna Marquezine foram vistos juntos em um restaurante na Gávea, no Rio de Janeiro. Nas imagens, chama a atenção o fato de a atriz também usar um anel no dedo anelar da mão direita. Segundo o paparazzi, os artistas estavam com uma amiga e deixaram o local em um mesmo carro de aplicativo.

Vale lembrar que o namoro dos atores chegou ao fim em fevereiro de 2025, sendo que tinham assumido o romance publicamente em agosto de 2024. O término foi confirmado pela assessoria deles ao site Hugo Gloss. "Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento", dizia o comunicado.

Desde então, passaram um período sem serem vistos juntos. No entanto, em agosto de 2025, ele surpreendeu ao marcar presença na festa de 30 anos dela, no Rio de Janeiro, e, dias depois, voltaram a se encontrar em um show de João Lucas.

João Guilherme com o cachorro — Foto: Reprodução/Instagram

João Guilherme e Bruna Marquezine - Foto: Thiago Martins / AgNews

João Guilherme e Bruna Marquezine - Foto: Thiago Martins / AgNews

Bruna Marquezine falou sobre relacionamentos

Recentemente, a atriz refletiu sobre como enxerga os vínculos afetivos. A declaração foi feita durante sua participação no desfile da Mondepars, ao prestigiar sua amiga Sasha Meneghel, de 26 anos. "Não que eu tenha desistido do amor romântico, de um parceiro, relacionamento... não achem isso. Mas eu sinto que meu grande amor são meus amigos e meu trabalho. Ninguém compete com eles”, revelou em entrevista à Glamour.

