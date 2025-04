O ator João Guilherme surge em um campo abraçado ao cachorro Haku, pet que adotou com a ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine

Nesta terça-feira, 29, o ator João Guilherme, de 23 anos, decidiu compartilhar uma foto com Haku, o cachorro que adotou com a ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine, de 29. Na imagem, o famoso aparece abraçado ao pet em um campo verde composto por flores. Na legenda da publicação, ele escreveu.

“Tem dias que cheiram a sol. Haku sabe disso..”, disse na legenda da publicação feita em seu perfil no Instagram.

Na seção de comentários, amigos e fãs reagiram. Entre eles, a melhor amiga de João Guilherme, a atriz e apresentadora Maisa Silva: “Meu Deus que fofuraextrema Vou enquadrar”; “Você está nu João Gui??”. Já os admiradores do ator, digitaram: "Coisa mais linda"; "Amo vocês" e "A visão do paraíso. Que perfeição, que fofos pai e filho!", foram algumas das mensagens escritas pelos internautas na publicação.

Relembre o relacionamento de João Guilherme e Bruna Marquezine

Bruna Marquezine e João Guilherme anunciaram o término do relacionamento em fevereiro deste ano. Juntos há aproximadamente um ano, de acordo com a assessoria da atriz o rompimento amoroso entre eles foi amigável.

Os rumores do namoro começaram em 2024, após os dois serem vistos juntos várias vezes. Em abril do mesmo ano, eles foram clicados aos beijos, pela primeira vez, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Após o flagra, eles marcaram presença juntos em festivais de música e o lançamento da série estrelada por eles.

A última vez que eles foram clicados juntos foi durante a festa de aniversário de João, que aconteceu na Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo, pai do ator. A celebração pelos 23 anos aconteceu no dia 1º de fevereiro.

