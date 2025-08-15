Ex e atual? João Guilherme e Danilo Mesquita surgem na festa de Bruna Marquezine

Ex-namorado de Bruna Marquezine, João Guilherme marca presença na festa da atriz. E Danilo Mesquita, apontado como affair dela, também esteve por lá

A festa de aniversário de 30 anos da atriz Bruna Marquezine agitou a noite carioca nesta sexta-feira, 15. Inclusive, duas presenças na lista de convidados aqueceram os rumores envolvendo a vida amorosa da aniversariante: João Guilherme e Danilo Mesquita.

Tudo começou quando o ator João Guilherme chegou ao local da festa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro. Com look preto e branco, o rapaz atraiu os olhares, já que ele é ex-namorado de Marquezine. Os dois ficaram juntos por poucos meses e romperam o relacionamento pouco tempo depois de uma festa na fazenda do pai dele, o cantor Leonardo, em Goiás. Ao que tudo indica, João e Bruna seguem amigos e já superaram o término.

Logo depois, o ator Danilo Mesquita também apareceu entre os convidados da atriz. E a presença dele chamou a atenção porque o rapaz é apontado como atual affair de Bruna Marquezine. Os rumores sobre o suposto affair surgiram nos últimos dias. O suposto romance teria começado após as gravações da série Amor da Minha Vida. No entanto, os dois não confirmaram e nem negaram os boatos até o momento.

Vale lembrar que Marquezine não assume um romance desde que se separou de João Guilherme no início do ano. Bruna Marquezine e João Guilherme assumiram publicamente o relacionamento apenas em agosto de 2024. O término foi confirmado pela assessoria deles ao site Hugo Gloss no dia 19 de fevereiro. "Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento", dizia o comunicado.

João Guilherme - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/Brazil News

Danilo Mesquita - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/Brazil News

Look da aniversariante

A atriz Bruna Marquezine caprichou na escolha do seu look de aniversariante. Na noite desta sexta-feira, 15, ela reuniu seus amigos e familiares em festa luxuosa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, para celebrar seu aniversário de 30 anos.

A estrela chegou ao local do evento com um modelito poderoso. Ela apostou em um body na cor nude com direito a um vestido longo com transparência e brilhos por cima. O modelito destacou a boa forma dela, que está magérrima.

Para completar o visual, Bruna colocou megahair para alongar os fios e caprichou na maquiagem para curtir sua grande noite.

Bruna Marquezine mostra seu look para a festa de aniversário de 30 anos - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews