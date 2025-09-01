João Guilherme e Bruna Marquezine são vistos juntos em restaurante no RJ

Separados há alguns meses, João Guilherme e Bruna Marquezine curtem uma refeição juntos em restaurante no Rio de Janeiro

O ator João Guilherme e a atriz Bruna Marquezine aproveitaram a tarde desta segunda-feira, 1º, para uma ida a um restaurante no Rio de Janeiro. Os dois foram fotografados no local junto com uma amiga em comum.

Os paparazzi registraram quando João e Bruna estavam sentados lado a lado na mesa do restaurante e também quando eles saíram do local e foram embora no mesmo carro de aplicativo.

Vale lembrar que o namoro dos atores chegou ao fim em Fevereiro de 2025, sendo que tinham assumido o romance publicamente em agosto de 2024. Eles ficaram um tempo sem serem vistos juntos. Porém, em agosto de 2025, ele surpreendeu ao aparecer na festa de 30 anos dela no Rio de Janeiro e também voltaram a se encontrar no show de João Lucas há poucos dias.

João Guilherme e Bruna Marquezine - Foto: Thiago Martins / AgNews

João Guilherme e Bruna Marquezine - Foto: Thiago Martins / AgNews

João Guilherme - Foto: Thiago Martins / AgNews

Bruna Marquezine - Foto: Thiago Martins / AgNews

Bruna Marquezine abre o jogo sobre relacionamentos

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, que recentemente terminou um relacionamento, refletiu sobre como enxerga os vínculos afetivos. A declaração foi feita durante sua participação no desfile da Mondepars, ao prestigiar sua amiga Sasha Meneghel, de 26 anos.

"Não que eu tenha desistido do amor romântico, de um parceiro, relacionamento... não achem isso. Mas eu sinto que meu grande amor são meus amigos e meu trabalho. Ninguém compete com eles”, revelou em entrevista à Glamour.

Atriz fala sobre a fama

A atriz Bruna Marquezine marcou presença no pré-carnaval da escola de samba Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Em meio à folia, a atriz contou o que mais a incomoda em relação a fama.

Segundo a artista, a exposição é a parte inconveniente da vida pública. “Sentir que não tenho direitos mesmo sabendo que tenho, a minha privacidade que, sem dúvidas, [se sente invadida], mas é uma consequência da exposição que é consequência do meu trabalho”, contou Bruna em entrevista ao Portal Leo Dias. A atriz relatou que, apesar de não ser fã da falta de privacidade, consegue lidar bem com a exibição nas redes.

Look de Bruna Marquezine impressiona público

A atriz Bruna Marquezine surpreendeu o público com o look nesta quinta-feira, 28. A famosa compareceu a festa do promoter Juan Moraes, que comemorou seu aniversário em parceria com a Marquês de Sapucaí.

Bruna fez questão de exibir seu corpo e a barriga definida, ao escolher um vestido vermelho chamativo, do qual a parte superior era transparente. A artista também aproveitou o tom de vermelho vivo para combinar com sapatos, uma bolsa de “penas” de mesma cor e brincos prateados.

Confira!