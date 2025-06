Bruna Marquezine abre o jogo sobre relacionamentos: ‘Meu grande amor’

A atriz Bruna Marquezine abre o coração e compartilha sua perspectiva sobre amizades e relacionamentos amorosos; confira!

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, que recentemente terminou um relacionamento, refletiu sobre como enxerga os vínculos afetivos. A declaração foi feita durante sua participação no desfile da Mondepars, ao prestigiar sua amiga Sasha Meneghel, de 26 anos.

"Não que eu tenha desistido do amor romântico, de um parceiro, relacionamento... não achem isso. Mas eu sinto que meu grande amor são meus amigos e meu trabalho. Ninguém compete com eles” , revelou em entrevista à Glamour.

Bruna, que mantém uma amizade com Sasha Meneghel desde a infância, refletiu sobre o valor das conexões verdadeiras em sua vida. “Eu sou uma pessoa afortunada por conta das minhas amizades. Trago comigo amizades da época de escola, até de antes e vejo o quanto é difícil fazermos amizades sólidas, de pessoas que conseguem estar próximas e com todas as mudanças da vida. Me sinto muito privilegiada pelas minhas amizades”, contou a atriz.

"Com a maturidade a gente aprende a valorizar quem fica e quem nos ama para além de nossos defeitos, erros. Eu tenho essa família. Família que eu conquistei na infância, adolescência, trabalho”, completou Bruna.

Desfile da Mondepars

A atriz Bruna Marquezine apostou em um look estiloso para prestigiar o desfile da grife Mondepars, que é a marca da estilista Sasha Meneghel, em São Paulo. O evento contou com a presença de várias celebridades, incluindo os pais de Sasha, Xuxa Meneghel e Luciano Szafir.

Para a ocasião, Bruna apostou em um look preto nada básico. Ela usou um top brilhante com o decote marcado e saia preta longa. Para completar o visual, ela escolheu uma bolsa quadrada e sapatos de salto.

Nos bastidores, Marquezine encontrou Sasha e demonstrou a sua alegria ao ver o sucesso profissional da amiga, que lançou sua grife há cerca de um ano. Confira!

