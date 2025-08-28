CARAS Brasil
  2. Virginia percorre quilômetros para cumprir promessa feita a fã de 81 anos: 'Dívida'
Atualidades / Amizade

Virginia percorre quilômetros para cumprir promessa feita a fã de 81 anos: 'Dívida'

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou que cumpriu uma promessa feita ao influenciador Vovô Cirto, de 81 anos

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 28/08/2025, às 12h27

Virginia Fonseca e vovô Cirto
Virginia Fonseca e vovô Cirto - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para contar que cumpriu uma promessa feita ao influenciador Vovô Cirto, de 81 anos, que se apresenta como “o maior e mais velho fã” da empresária. Na publicação, ela mostrou que viajou para conhecer a Expoflora, em Holambra (SP).

Na publicação, ela compartilhou imagens do passeio. "Hoje meu date foi com ele, vovô Cirto. Ele já foi varias vezes na plateia do SABADOU e sempreeeee me convidava p conhecer a expoflora em Holambra e um dia eu falei que topava!!! Pronto, promessa é dívida e aqui estamos nós", iniciou ela.

Em seguida, desejou: "Foi um passeio incrível, ele tem 5 netas, comigo 6. obrigada por hoje, Vovô Cirto, que Deus abençoe a vida do senhor sempre e lhe dê muiiiitosss anos de vida para eu ter a honra de te receber nas gravações do SABADOU", escreveu ela.

Virginia e vovô Cirto - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia e vovô Cirto - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia e vovô Cirto - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca já ganhou presente do vovô Cirto

Em novembro do ano passado, Virginia Fonseca foi surpreendida com um presente do vovô de 81 anos. A história foi contada pela neta dele, Camila Cirto. Ela registrou a emoção do veterano, que passou três meses se preparando para esse momento especial e guardou uma placa que comprou especialmente para entregar à artista pessoalmente. 

"E o meu avô de 81 anos, que é fã da Virginia, comprou essa placa para ela. Faz três meses que ele comprou essa placa e estava aguardando até agora para entregar pessoalmente quando fosse encontrá-la no Sabadou. No caminho para São Paulo, paramos no Mercadão de Holambra para ele comprar uma orquídea", contou ela. “Olha, Virginia, meu vô selecionando a melhor orquídea para você”, continuou a jovem.

Ela contou ainda que, além de outros hobbies, o idoso gosta de acompanhar a influenciadora. "De dez coisas que ele falou na semana que iria ao Sabadou, nove eram sobre você ter ido ao salão mudar o cabelo, o tanto que seu cabelo ficou lindo e da bolsa que você comprou recentemente", detalhou Camila.

Na plateia da atração, o avô não escondeu a felicidade em vê-la de perto. Virginia o abraçou, conversou com ele e publicou sobre o encontro em seus stories do Instagram, chamando-o de "fofinho".

Virginia Fonseca revela detalhes dos quartos de seu novo apartamento

No início da semana, Virginia mostrou novos detalhes de como é seu novo apartamento em São Paulo. Ela comprou uma nova propriedade para ser sua base na capital paulista, já que sua residência oficial fica em Goiânia, Goiás.

Na publicação, ela mostrou  que as filhas dela dividem um quarto, que tem duas camas de solteiro e uma cama para a babá, além de um banheiro privativo. Por sua vez, o filho tem um quarto só para ele com cama em formato de casinha. Enquanto isso, a influencer tem um quarto próprio com cama de casal e enxoval sofisticado. Veja as fotos!

Vale lembrar que a apresentadora do SBT está solteira desde o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe, com quem tem três filhos, Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de 11 meses. Em recente entrevista ao Portal LeoDias, ela contou que ainda não beijou na boca desde o fim o término de seu relacionamento e explicou o motivo. "Não. Não beijei ainda. Mas é porque eu tô trabalhando tanto que eu nem tenho tempo de fazer outra coisa. Trabalhando, com as crianças, então… Ainda não beijei na boca. O foco é outro nesse momento", confessou. 

Leia também: Virginia recusa saída com amigos para priorizar os filhos: "skin mãe"

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

