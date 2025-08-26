Influenciadora Virginia Fonseca falou sobre sua rotina intensa e explicou decisão de ignorar a vida de solteira para ficar em casa com as crianças

Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores que, apesar de estar solteira, não tem vivido uma fase de festas e saídas frequentes. Nos stories do Instagram, a influenciadora e empresária revelou que recusou um convite de amigos para um rolê no último sábado, 24, optando por passar o tempo com os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do antigo casamento com Zé Felipe, encerrado em maio de 2025.

A influenciadora repostou a mensagem de uma seguidora que comentava sobre sua rotina acelerada e a dificuldade de conciliar vida profissional, maternidade e lazer. "Problema aí é que você é focada no 220 em trabalhar, fazendo da sua empresa uma das maiores do país. Ainda tem que conciliar com a vida de solteira (que não é fácil) e, para completar, ainda tem que ter bateria carregada para ser mãe de 3", dizia o texto. A fã também ressaltou que, enquanto muitos aproveitam o "auge da solteirice", Virginia prefere se dedicar ao trabalho e à família.

Ao republicar a mensagem, Virginia confirmou que a situação a descrevia perfeitamente: "É isso. Eles me chamaram para ficar lá com eles no sábado, mas pra mim não dava, skin mãe me esperava muito", disse a criadora de conteúdo, deixando claro que priorizou o tempo com as crianças.

Foco no trabalho e na família

Além da maternidade, Virginia segue dedicada à sua empresa, que se consolidou como uma das maiores do país no setor. A apresentadora também aproveitou a interação com os fãs para desmentir rumores de desentendimentos com o assessor e amigo de longa data, Hebert Gomes, afirmando que a relação entre os dois continua próxima.

Com uma rotina intensa, a influenciadora tem dividido o tempo entre compromissos profissionais, cuidados com os filhos e novos projetos pessoais, deixando a vida social, e a “solterice”, em segundo plano.

