Virginia Fonseca revela detalhes dos quartos de seu novo apartamento

Virginia Fonseca revela como são os quartos do seu novo apartamento em São Paulo ao passar alguns dias no local com os filhos

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais ao mostrar novos detalhes de como é seu novo apartamento em São Paulo. Ela comprou uma nova propriedade para ser sua base na capital paulista, já que sua residência oficial fica em Goiânia, Goiás.

Nesta semana, ela chegou em São Paulo no domingo, 24, junto com os 3 filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Assim, ela mostrou que cada criança já tem o seu cantinho especial no apartamento da mãe.

Virginia mostrou como são os quartos do local. As filhas dela dividem um quarto, que tem duas camas de solteiro e uma cama para a babá, além de um banheiro privativo. Por sua vez, o filho tem um quarto só para ele com cama em formato de casinha.

Enquanto isso, a influencer tem um quarto próprio com cama de casal e enxoval sofisticado.

Vale lembrar que a apresentadora do SBT está solteira desde o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe, com quem tem três filhos, Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de 11 meses. Em entrevista ao Portal LeoDias, ela contou que ainda não beijou na boca desde o fim o término de seu relacionamento e explicou o motivo. "Não. Não beijei ainda. Mas é porque eu tô trabalhando tanto que eu nem tenho tempo de fazer outra coisa. Trabalhando, com as crianças, então… Ainda não beijei na boca. O foco é outro nesse momento", confessou.

Previsões de tarólogo para Virginia e Zé Felipe

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe chocou os internautas nos últimos meses. Com isso, o tarólogo, sensitivo e astrólogo Val Couto fez uma previsão para o futuro do ex-casal e dá esperanças para quem torce por uma volta do romance entre eles.

Com exclusividade para a CARAS Brasil, Val Couto abriu um jogo de cartas para o ex-casal e viu que eles têm grandes chances de reconciliação. O sensitivo contou que eles podem voltar a se relacionar no futuro, já que existe uma missão de Virginia na vida de Zé Felipe.

"Eles vão voltar, gente. Pode demorar, pode não ser agora, mas o Zé Felipe e a Virgínia Fonseca vão voltar. A Virgínia veio nesse mundo para lapidar o Zé Felipe. Ela está nessa vida para lapidar ele. Pode estar passando por um momento ruim, momento constrangedor, um momento em família, algo que não é legal, mas eles vão se acertar", afirmou ele.

Além disso, o tarólogo aproveitou para revelar uma dica das cartas para os dois. "Uma dica que eu vou dar para o Zé Felipe e para a Virgínia Fonseca: Viva a vida de vocês, só vocês dois, sem colocar pessoas dentro da sua casa que vai trazer energia ruim para vocês. A nossa casa é nosso templo. Nosso casamento, nossa família, é o nosso templo. A partir do momento que vocês pararem de trazer pessoas de fora e problemas de fora para dentro da vida de vocês, tudo vai mudar. Eu vejo que eles vão ter muita sorte", garantiu.

O divórcio de Virginia e Zé Felipe

1 - Divórcio finalizado em 3 semanas – O processo foi concluído de forma amigável e com acordo entre as partes, na Justiça de Goiás.

2 - Nome de solteira – Virginia voltou a usar o nome de solteira: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

3 - Regime de casamento – O casal estava casado sob o regime de comunhão parcial de bens. A divisão de patrimônio ainda segue pendente.

4 - Guarda dos filhos – A guarda dos 3 filhos será compartilhada, com residência fixa na casa de Virginia.

5 - Direito de visitação – Zé Felipe poderá visitar os filhos com frequência e buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.

6 - Pensão alimentícia – Zé Felipe pagará R$ 20 mil de pensão para cada filho, totalizando R$ 60 mil por mês.

Leia também:Em casa com os filhos, Zé Felipe mostra José Leonardo fazendo declaração para ele