Solteira, Virginia Fonseca revela se já beijou na boca após a separação

Recém-separada de Zé Felipe, a influencer Virginia Fonseca é questionada sobre sua vida pessoal e surpreende com a resposta

A influenciadora digital Virginia Fonseca está solteira, mas ainda não fez a ‘fila andar’. Recém-separada de Zé Felipe, ela foi questionada sobre sua vida pessoal e surpreendeu com a resposta.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, Virginia contou que ainda não beijou na boca em sua nova fase da vida por causa de sua rotina agitada de trabalho e cuidados com os filhos. " Não. Não beijei ainda. Mas é porque eu tô trabalhando tanto que eu nem tenho tempo de fazer outra coisa. Trabalhando, com as crianças, então… Ainda não beijei na boca. O foco é outro nesse momento ", disse ela.

Vale lembrar que Virginia se separou de Zé Felipe em maio de 2025, após cinco anos de relacionamento e três filhos.

Previsões de tarólogo para Virginia e Zé Felipe

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe chocou os internautas nos últimos meses. Com isso, o tarólogo, sensitivo e astrólogo Val Couto fez uma previsão para o futuro do ex-casal e dá esperanças para quem torce por uma volta do romance entre eles.

Com exclusividade para a CARAS Brasil, Val Couto abriu um jogo de cartas para o ex-casal e viu que eles têm grandes chances de reconciliação. O sensitivo contou que eles podem voltar a se relacionar no futuro, já que existe uma missão de Virginia na vida de Zé Felipe.

"Eles vão voltar, gente. Pode demorar, pode não ser agora, mas o Zé Felipe e a Virgínia Fonseca vão voltar. A Virgínia veio nesse mundo para lapidar o Zé Felipe. Ela está nessa vida para lapidar ele. Pode estar passando por um momento ruim, momento constrangedor, um momento em família, algo que não é legal, mas eles vão se acertar", afirmou ele.

Além disso, o tarólogo aproveitou para revelar uma dica das cartas para os dois. "Uma dica que eu vou dar para o Zé Felipe e para a Virgínia Fonseca: Viva a vida de vocês, só vocês dois, sem colocar pessoas dentro da sua casa que vai trazer energia ruim para vocês. A nossa casa é nosso templo. Nosso casamento, nossa família, é o nosso templo. A partir do momento que vocês pararem de trazer pessoas de fora e problemas de fora para dentro da vida de vocês, tudo vai mudar. Eu vejo que eles vão ter muita sorte", garantiu.

O divórcio de Virginia e Zé Felipe

1 - Divórcio finalizado em 3 semanas – O processo foi concluído de forma amigável e com acordo entre as partes, na Justiça de Goiás.

2 - Nome de solteira – Virginia voltou a usar o nome de solteira: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

3 - Regime de casamento – O casal estava casado sob o regime de comunhão parcial de bens. A divisão de patrimônio ainda segue pendente.

4 - Guarda dos filhos – A guarda dos 3 filhos será compartilhada, com residência fixa na casa de Virginia.

5 - Direito de visitação – Zé Felipe poderá visitar os filhos com frequência e buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.

6 - Pensão alimentícia – Zé Felipe pagará R$ 20 mil de pensão para cada filho, totalizando R$ 60 mil por mês.

Os boatos de affair envolvendo o ex-casal

O cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virginia Fonseca se separaram em maio de 2025 após 5 anos de relacionamento e três filhos juntos. Desde que eles anunciaram o fim do casamento, os dois foram alvos de rumores de que teriam feito a fila do romance andar. Será? Relembre os boatos sobre a vida amorosa dos dois nos últimos tempos.

Logo depois da separação, o cantor Zé Felipe foi envolvido em boatos de que poderia viver algum romance com Bella Campos. Os dois estão solteiros e ela compartilhou posts nas redes sociais com a música dele. Então, os internautas começaram a cogitar uma aproximação, mas o assunto esfriou ao longo dos dias e nada mais foi dito.

Por sua vez, Virginia Fonseca deu o que falar após surgirem boatos de que ela curtiu a festa de aniversário do jogador de futebol Vini Jr. Rapidamente, os rumores começaram a cogitar que eles estariam se conhecendo melhor. No entanto, eles não se pronunciaram sobre os rumores.

Além disso, Zé Felipe foi alvo de rumores de que estaria ficando com a cantora Ana Castela. Os boatos começaram quando o Portal Leo Dias compartilhou que eles estavam ficando juntos e até se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos. Porém, eles negaram e garantiram que são apenas amigos.

Recentemente, Virginia Fonseca foi surpreendida com um buquê de flores gigante no estacionamento do SBT antes da gravação do seu programa. Rapidamente, os internautas começaram a questionar quem tinha enviado as flores, mas tudo não passou de um agradecimento de um amigo. As flores foram dadas por Felipe Amorim porque ela ajudou a divulgar sua música, Eu Vou na Sua Casa, e ele tem namorada. Ou seja, nada de affair entre eles.

Desse modo, o que se sabe é que Virginia e Zé Felipe continuam solteiros. Os dois estão com o processo de divisão de bens em andamento na justiça, mas já definiram que a guarda dos três filhos será compartilhada.