CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Solteira, Virginia Fonseca revela se já beijou na boca após a separação
Atualidades / Vida pessoal

Solteira, Virginia Fonseca revela se já beijou na boca após a separação

Recém-separada de Zé Felipe, a influencer Virginia Fonseca é questionada sobre sua vida pessoal e surpreende com a resposta

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 16h22

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Virginia Fonseca
Virginia Fonseca - Foto: Victor Chapetta - Agnews

A influenciadora digital Virginia Fonseca está solteira, mas ainda não fez a ‘fila andar’. Recém-separada de Zé Felipe, ela foi questionada sobre sua vida pessoal e surpreendeu com a resposta.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, Virginia contou que ainda não beijou na boca em sua nova fase da vida por causa de sua rotina agitada de trabalho e cuidados com os filhos. "Não. Não beijei ainda. Mas é porque eu tô trabalhando tanto que eu nem tenho tempo de fazer outra coisa. Trabalhando, com as crianças, então… Ainda não beijei na boca. O foco é outro nesse momento", disse ela. 

Vale lembrar que Virginia se separou de Zé Felipe em maio de 2025, após cinco anos de relacionamento e três filhos. 

Leia também: Zé Felipe revela se já beijou após se separar de Virginia Fonseca

Previsões de tarólogo para Virginia e Zé Felipe

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe chocou os internautas nos últimos meses. Com isso, o tarólogo, sensitivo e astrólogo Val Couto fez uma previsão para o futuro do ex-casal e dá esperanças para quem torce por uma volta do romance entre eles.

Com exclusividade para a CARAS Brasil, Val Couto abriu um jogo de cartas para o ex-casal e viu que eles têm grandes chances de reconciliação. O sensitivo contou que eles podem voltar a se relacionar no futuro, já que existe uma missão de Virginia na vida de Zé Felipe.

"Eles vão voltar, gente. Pode demorar, pode não ser agora, mas o Zé Felipe e a Virgínia Fonseca vão voltar. A Virgínia veio nesse mundo para lapidar o Zé Felipe. Ela está nessa vida para lapidar ele. Pode estar passando por um momento ruim, momento constrangedor, um momento em família, algo que não é legal, mas eles vão se acertar", afirmou ele.

Além disso, o tarólogo aproveitou para revelar uma dica das cartas para os dois. "Uma dica que eu vou dar para o Zé Felipe e para a Virgínia Fonseca: Viva a vida de vocês, só vocês dois, sem colocar pessoas dentro da sua casa que vai trazer energia ruim para vocês. A nossa casa é nosso templo. Nosso casamento, nossa família, é o nosso templo. A partir do momento que vocês pararem de trazer pessoas de fora e problemas de fora para dentro da vida de vocês, tudo vai mudar. Eu vejo que eles vão ter muita sorte", garantiu. 

O divórcio de Virginia e Zé Felipe 

  • 1 - Divórcio finalizado em 3 semanas – O processo foi concluído de forma amigável e com acordo entre as partes, na Justiça de Goiás.
  • 2 - Nome de solteira – Virginia voltou a usar o nome de solteira: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.
  • 3 - Regime de casamento – O casal estava casado sob o regime de comunhão parcial de bens. A divisão de patrimônio ainda segue pendente.
  • 4 - Guarda dos filhos – A guarda dos 3 filhos será compartilhada, com residência fixa na casa de Virginia.
  • 5 - Direito de visitação – Zé Felipe poderá visitar os filhos com frequência e buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.
  • 6 - Pensão alimentícia – Zé Felipe pagará R$ 20 mil de pensão para cada filho, totalizando R$ 60 mil por mês.

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Leia também:Em casa com os filhos, Zé Felipe mostra José Leonardo fazendo declaração para ele

Os boatos de affair envolvendo o ex-casal

O cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virginia Fonseca se separaram em maio de 2025 após 5 anos de relacionamento e três filhos juntos. Desde que eles anunciaram o fim do casamento, os dois foram alvos de rumores de que teriam feito a fila do romance andar. Será? Relembre os boatos sobre a vida amorosa dos dois nos últimos tempos.

Logo depois da separação, o cantor Zé Felipe foi envolvido em boatos de que poderia viver algum romance com Bella Campos. Os dois estão solteiros e ela compartilhou posts nas redes sociais com a música dele. Então, os internautas começaram a cogitar uma aproximação, mas o assunto esfriou ao longo dos dias e nada mais foi dito.

Por sua vez, Virginia Fonseca deu o que falar após surgirem boatos de que ela curtiu a festa de aniversário do jogador de futebol Vini Jr. Rapidamente, os rumores começaram a cogitar que eles estariam se conhecendo melhor. No entanto, eles não se pronunciaram sobre os rumores.

Além disso, Zé Felipe foi alvo de rumores de que estaria ficando com a cantora Ana Castela. Os boatos começaram quando o Portal Leo Dias compartilhou que eles estavam ficando juntos e até se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos. Porém, eles negaram e garantiram que são apenas amigos.

Recentemente, Virginia Fonseca foi surpreendida com um buquê de flores gigante no estacionamento do SBT antes da gravação do seu programa. Rapidamente, os internautas começaram a questionar quem tinha enviado as flores, mas tudo não passou de um agradecimento de um amigo. As flores foram dadas por Felipe Amorim porque ela ajudou a divulgar sua música, Eu Vou na Sua Casa, e ele tem namorada. Ou seja, nada de affair entre eles.

Desse modo, o que se sabe é que Virginia e Zé Felipe continuam solteiros. Os dois estão com o processo de divisão de bens em andamento na justiça, mas já definiram que a guarda dos três filhos será compartilhada. 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

VirginiaVirginia Fonseca
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  

Leia também

Saúde

Faustão recebe alta da UTI - Foto: Reprodução/Band

Faustão recebe alta da UTI após novos transplantes; veja o boletim médico

Looks

Sasha Meneghel e João Lucas - Fotos: Anna Giullia/ AgNews

Os aeroloooks de Sasha Meneghel e João Lucas; veja fotos

Luto!

Marcelo Bianconi - Foto: Reprodução/Instagram

Jornalista esportivo Marcelo Bianconi morre aos 69 anos

Família

Chay Suede posta fotos raras em família - Foto: Reprodução/Instagram

Chay Suede encanta ao mostrar fotos raras do pai com os netos

ANIVERSÁRIO

Viih Tube completa 25 anos nesta segunda-feira, 18 - Fotos: Reprodução/Instagram e Fernando Gardinali/Divulgação/TodaTeen

Viih Tube chega aos 25 anos; Influenciadora começou carreira no Youtube

ANIVERSÁRIO

Debora Lamm - Foto: Reprodução/Instagram

Debora Lamm faz rara aparição com atriz após reconciliação: 'Meu amor'

Últimas notícias

Candinho (Sergio Guizé) e Celso (Rainer Cadete)Êta Mundo Melhor!: Candinho enfrenta Celso após descobrir mentira sobre Samir
No ano de 2020, Samara Felippo teve pielonefrite e hoje está totalmente recuperadaMédico sobre diagnóstico enfrentado por Samara Felippo: 'Tem que ser tratado rápido'
Maíra CardiMaíra Cardi revela reação em seu corpo após ver a filha doente
Viih Tube é do signo de leãoAniversário de Viih Tube: astróloga analisa mapa astral e dispara: 'Ninguém a derruba'
Faustão recebe alta da UTIFaustão recebe alta da UTI após novos transplantes; veja o boletim médico
Antonio Calloni em 'Terra Nostra'Antonio Calloni se emociona com volta de ‘Terra Nostra’ à TV
Leonardo e as netas MariasLeonardo se emociona ao falar dos netos: “É o melhor papel que tem”
NoneNathalie Marques orienta como prevenir queda capilar e sinais de envelhecimento
Ana Castela e Zé FelipePúblico se exalta com aparição de Zé Felipe em show de Ana Castela
Poliana, Zé Felipe, Virginia e LeonardoLeonardo admite que ainda não superou o término de Zé Felipe e Virginia
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade