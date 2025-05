Virginia mostra se arrumando para show do ex-marido após término; veja!

A influencer Virginia Fonseca e o ex-marido, o cantor Zé Felipe, se preparam para show em Portugal um dia após o anúncio do fim do casamento deles

Na tarde desta quarta-feira, 28, a influencer Virginia Fonseca, de 26 anos, postou uma série de stories em seu perfil no Instagram, se preparando para o show do ex-marido, o cantor Zé Felipe, de 27, em Portugal . O episódio acontece um dia após os dois anunciarem o fim do casamento em suas contas oficiais e pegarem os fãs de surpresa.

Na ocasião, a loira, que está em Coimbra com Zé, mostrou os bastidores do hotel. O cantor se apresentará no Festival Queima das Fitas à noite.

"Ja já começo a me arrumar para o show de hoje!!! Vai ser incrível e abençoado", escreveu Virginia, de maneira animada, ao publicar uma selfie sua. Em outra imagem, ela mostrou o jantar que escolheu para ir alimentada ao evento.

Confira, abaixo, os registros:

Após anunciarem a separação, na noite desta terça-feira, 27, o ex-casal tem demonstrado que seguem em sintonia em termos profissionais e familiares. Isso porque, durante os quatro anos de união, eles são pais de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo de sete meses.

Inclusive, no comunicado sobre o fim do casamento, eles ressaltaram: "Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos", escreveram.

Virginia impõe medidas a hotel em Portugal após separação

Virginia Fonseca teria imposto medidas ao Hotel Ritz para preservar a sua privacidade assim que chegou em Portugal.

Isso porque, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, a administração do hotel convocou toda a equipe para assinar um termo de responsabilidade e sigilo, assegurando que nenhuma informação sobre a vida de Virginia Fonseca, sua estadia ou qualquer acontecimento no local fosse vazada, ou divulgada. Saiba detalhes!

