Psicóloga analisa 1ª aparição de Virginia e Zé Felipe após término e identifica sinais: 'Transmitem'

A pedido da CARAS Brasil, psicóloga analisa a primeira aparição de Virginia e Zé Felipe após término

Virginia Fonseca (26) e Zé Felipe (27) anunciaram a separação em um comunicado divulgado nesta terça-feira, 27. Após diversas especulações sobre os motivos do término, o agora ex-casal fez sua primeira aparição pública juntos para desmentir os boatos de que tudo não passaria de uma estratégia de marketing, seja para o lançamento de novos produtos da marca de beleza da influenciadora ou de uma nova música do cantor.

“Nós postamos ontem para vocês que a gente encerrou nosso ciclo como casal, mas a gente continua como amigos. Não é marketing. Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra”, esclareceu ela. “A gente só quis terminar da melhor forma”, completou o cantor.

Para entender o que se passa nos bastidores do fim do relacionamento dos famosos, CARAS Brasil enviou o vídeo dos dois para a psicóloga Larissa Fonseca analisar com o olhar da psicologia. Segundo a especialista, a primeira aparição é marcada por uma série de episódios "estranhos".

"O que dá para perceber é que ambos se comunicam muito bem diante das câmeras e, aparentemente, não demonstram sofrimento visível. O Zé Felipe, no entanto, parece um pouco mais abatido. Há um tremor na voz e certo desconforto. Não dá pra saber ao certo se esse incômodo é com a situação do vídeo em si ou com o abalo causado pelo término do relacionamento. Fica essa dúvida", diz.

"A Virgínia, por outro lado, fala com clareza e transmite uma segurança que, para muitas pessoas, pode soar estranha. Ela demonstra sobriedade e equilíbrio ao lidar com o momento, o que foge da expectativa comum para um término. Geralmente se espera mais emoção, mais demonstrações de afeto, sofrimento ou vulnerabilidade. Mas, nesse caso, não é o que vemos", acrescenta.

Em seguida, a especialista analisa a aparência de ambos. "Eles até comentam que passaram a noite chorando, mas quando olhamos para o rosto dos dois, não há sinais disso. Talvez tenham uma dermatologista incrível que consiga suavizar qualquer inchaço nos olhos e na pele, ou uma maquiagem muito boa que corrige essas marcas, porque, normalmente, quando choramos à noite, o rosto amanhece visivelmente inchado, principalmente ao redor dos olhos", observa.

"A única demonstração física de abalo é no olhar do Zé Felipe. Ele aparece com um pouco de olheiras que poderiam até ser corrigidas com maquiagem, mas não foram, e com a voz trêmula. A forma como ele olha para a Virgínia no final do vídeo também transmite algo: ou ele está realmente abalado ou ainda nutre um sentimento forte por ela", destaca.

A psicóloga chama a atenção para a escolha de ex-casal em fazer a primeira aparição público em um vídeo explicativo. "De certa forma, soa desconfortável. Falar de um término com tanta tranquilidade pode causar estranhamento, talvez porque estamos acostumados a relacionamentos públicos terminando em brigas, conflitos e drama. Mas há a possibilidade de que eles já estejam processando esse fim há algum tempo, talvez com o apoio de terapia, e que essa gravação seja apenas a formalização de uma decisão tomada com calma e diálogo."

"Isso não quer dizer que não exista sofrimento, mas parece que eles já elaboraram parte desse luto. Estão tranquilos e sóbrios ao comunicar o término. E isso não invalida o sentimento. A gente não pode afirmar com certeza se a decisão deles é certa ou não, mas o que parece claro é que eles acreditam estar seguros em relação à escolha que fizeram e, mais ainda, seguros na forma como decidiram comunicar isso ao público", complementa.

ASSISTA AO VÍDEO: