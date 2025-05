Fãs reagem à separação de Virginia e Zé Felipe: ‘Eu tô pasmo’

Internautas ficam em choque com o anúncio da separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe após 4 anos de casamento e 3 filhos

O fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe está dando o que falar na internet na noite desta terça-feira, 27. O anúncio do ex-casal pegou os fãs de surpresa e vários internautas manifestaram o choque com a notícia por meio de comentários nas redes sociais.

Os fãs demonstraram que não esperavam pela separação neste momento. “Eu tô pasmo”, disse um seguidor. “Gente, como assim?”, questionou outro. “Fala que é trolagem, por favor”, pediu outro. “Gente, isso é verdade mesmo”, quis saber mais um. “Poxa, que triste”, lamentou um fã. “Eu tô passada”, exclamou mais um. “Não é possível que isso seja verdade”, declarou um internauta. “Fiquei com um vazio, que louco isso…”, lamentou outro.

Virginia e Zé ficaram juntos por cerca de cinco anos e tiveram três filhos.

O anúncio da separação

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em um post em conjunto na noite desta terça-feira, 27. Eles mostraram uma foto juntos em momento intimista e revelaram que não formam mais um casal.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", escreveram.

E completaram: "Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente".

