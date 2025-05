Virginia impõe medidas a hotel em Portugal após separação, diz colunista

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe surpreenderam os fãs ao anunciar o fim do casamento na noite desta terça-feira, 27

Virginia Fonseca e Zé Felipe surpreenderam os fãs ao anunciar, pelas redes sociais, o fim do casamento na noite de terça-feira, 27. Pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo estão em Portugal para a realização de dois shows do cantor. A influenciadora, que chegou ao país antes, virou assunto nos bastidores do Hotel Ritz, após supostamente adotar medidas para preservar sua privacidade.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a administração do hotel convocou toda a equipe para assinar um termo de responsabilidade e sigilo, assegurando que nenhuma informação sobre a vida de Virginia Fonseca, sua estadia ou qualquer acontecimento no local fosse vazada, ou divulgada.

Conforme revelou a coluna, a influenciadora pediu que fosse registrado que já havia feito o check-out, mesmo permanecendo no hotel por algumas horas. Além disso, solicitou à administração do estabelecimento que impedisse qualquer divulgação de detalhes para a imprensa.

Mesmo com a confirmação do término, fontes internas informaram que Virginia e Zé Felipe continuaram dividindo a mesma suíte e foram vistos mantendo uma postura amigável durante a estadia.

História do relacionamento entre Virginia Fonseca e Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe ficaram juntos por 4 anos. Os dois assumiram o namoro publicamente em julho de 2020 após rumores de affair. Poucos meses depois, em outubro de 2024, eles anunciaram que seriam pais pela primeira vez.

Virginia e Zé se casaram no civil em uma cerimônia intimista na casa deles em 2021, enquanto ela estava grávida da primeira filha. Um ano depois, eles já estavam ‘grávidos’ novamente. Em 2024, eles se tornaram pais pela terceira vez com o nascimento do caçula.

Neste meio tempo, os dois construíram uma mansão enorme e luxuosa em um condomínio de Goiânia para morarem com a família.

