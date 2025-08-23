Tati Machado compartilha fotos inéditas ao lado da mãe e do marido; veja

A apresentadora Tati Machado usou as redes sociais na manhã deste sábado, 23, para compartilhar um novo álbum de fotos com registros dos últimos dias

A apresentadora Tati Machado usou as redes sociais na manhã deste sábado, 23, para compartilhar um novo álbum de fotos com registros dos últimos dias. Nas imagens, ela aparece ao lado da mãe, Valéria Gouvêa, e do marido, o fotógrafo Bruno Monteiro.

Também apareceu nos registros o mais novo integrante da família, um filhote de Jack Russell Terrier chamado Mauro. Tati ainda mostrou momentos de descontração, como quando fez uma escova no cabelo e aproveitou a companhia de amigas. “Momentos que sustentam”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, internautas deixaram mensagens carinhosas. "Que lindaaaa! Amo demais você", disse a cantora Lexa. "Lindaaaaaa! mal podemos esperar pra ver você de novo nas telinhas", comentou outra. "Lindona! Maravilhosa!", disse uma terceira pessoa.

Tati Machado abriu um novo álbum de fotos — Foto: Reprodução/ Instagram

O aniversário de Tati Machado

A apresentadora Tati Machado fez aniversário no dia 8 de agosto e comemorou a chegada de seus 34 anos de forma intimista. Após sofrer uma perda gestacional recente, a jornalista optou por celebrar a data em seu apartamento com amigos.

A comunicadora celebrou a data com o novo integrante da família, um cachorrinho, e pessoas queridas, cantando parabéns com um bolo recheado e brigadeiros. Tati Machado também mostrou que a festa contou com jogos e brincadeiras para a diversão de todos. "Uma aniversariante e uma câmera digital = fotos aleatórias cheias de amor", compartilhou os registros feitos na ocasião especial.

Reflexão

Antes da festa, ela falou sobre os desafios que enfrentou no último ano e como deseja resgatar o hábito da gratidão nesse novo ciclo. "Dia 08/08. Dia do infinito com infinito. Dia que é considerado um portal e que tenho a alegria de dividir junto com Preta Gil", começou ela, que recordou o aniversário da artista, que morreu em 20 de julho em Nova York, nos Estados Unidos, em decorrência de um câncer.

Em seguida, declarou: "É um dia de muita reflexão, na verdade. Hoje resolvi ficar mais quietinha, em casa. Não vou fazer nada além de encontrar a minha mãe e os meus irmãos, mas [estou] tentando devolver ao meu vocabulário a palavra agradecer. Porque diante das adversidades, a gente fala: 'Vou agradecer pelo que?'", desabafou a apresentadora que perdeu seu bebê, Rael, no oitavo mês de gestação.

E complementou: "Mas, quando paro para pensar, tenho muita coisa pra agradecer: agradecer as pessoas que me cercam, agradecer a família que eu tenho, agradecer ao [meu marido] Bruno [Monteiro], à vida, e agradecer vocês por todas as mensagens de 'feliz aniversário' que estou olhando aqui'".

Homenagem do marido

No mesmo dia, o fotógrafo Bruno Monteirousou as redes sociais para compartilhar uma homenagem especial para a companheira. Em seu perfil, ele publicou uma foto ao lado da companheira e declarou: "Sua energia transforma tudo por onde passa. Seu sorriso é luz, sua voz tem verdade. Feliz dia, amor da minha vida", escreveu ele.

Em entrevista ao portal GShow, a apresentadora contou que o cachorrinho foi um presente surpresa de Bruno. "O nosso cachorro, o Brutus, morreu há um ano. Era o amor da nossa vida, viveu 13 anos. E desde então, a casa ficou vazia sem cachorro. Aí a gente ficava dia sim, dia não: 'Nossa, a gente está preparado? Não. A gente está preparado? Não'. Aí resolvemos trazer essa vida para dentro da nossa vida. E tivemos a nossa primeira noite."

