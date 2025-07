Tati Machado esclarece por que não pode voltar a trabalhar até setembro

A apresentadora Tati Machado reapareceu no Mais Você e contou quando deve retomar oficialmente ao trabalho, já que está de licença-maternidade

A apresentadora Tati Machado reapareceu no Mais Você nesta segunda-feira, 28, após dois meses afastada por conta da perda de seu bebê, Rael, aos oito meses de gestação. Durante o papo com Ana Maria Braga, ela contou quando deve retomar oficialmente ao trabalho, já que está de licença-maternidade.

Com isso, Tati Machado só pode retornar ao trabalho em setembro. Apesar da perda do filho, ela continua amparada pelo período de licença previsto por lei. “Eu quero voltar. A gente tem uma licença, que é lei”, afirmou. Segundo a apresentadora, o afastamento é de 120 dias.

“É um direito de todas as mães. São quatro meses. Aqui na Globo, a gente pode ficar seis. Eu não vejo a hora de voltar, mas acho importante viver esse momento”, explicou. Tati ainda revelou que fará uma participação especial no Domingão com Huck, comandado por Luciano Huck.

Tati Machado se emocionou em retorno ao Mais Você

Muito emocionada, Tati Machado foi recebida com carinho e lágrimas por Ana Maria Braga e pelos colegas de trabalho, que não contiveram a emoção ao reencontrá-la. O marido da jornalista, o fotógrafo Bruno Monteiro, também esteve presente e recebeu o apoio da equipe. Ao entrar no estúdio, Tati repetiu diversas vezes: “Que saudade”.

Em conversa com Ana Maria, ela contou que, no início, evitava sair de casa por medo dos olhares de pena. Relatou ainda que havia deixado tudo pronto para a chegada do bebê, mas que o quarto, cuja montagem estava marcada justamente para a semana em que perdeu o filho, acabou não sendo finalizado. Tati reforçou que não sentiu nenhum sintoma e só procurou atendimento ao perceber a ausência dos movimentos do bebê. Leia mais aqui!

