Tati Machado recebe recado especial do marido: 'Tudo'

Marido da apresentador Tati Machado, Bruno Monteiro usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para compartilhar uma homenagem para a companheira
Marido da apresentador Tati Machado, o fotógrafo Bruno Monteirousou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para compartilhar uma homenagem especial para a companheira, que está completando 34 anos de vida.
Em seu perfil, ele publicou uma foto ao lado da companheira e declarou: "Sua energia transforma tudo por onde passa. Seu sorriso é luz, sua voz tem verdade. Feliz dia, amor da minha vida", escreveu ele.
Na última quarta-feira, 6, Tati Machado compartilhou uma novidade especial com seus seguidores. Nos stories de seu perfil, ela apresentou o novo integrante da família: um filhote de cachorro da raça Jack Russell Terrier.
Na imagem publicada, o animal aparece dormindo ao lado de um brinquedo. “Novo integrante da família M M”, escreveu ela na legenda. Vale lembrar que a apresentadora é casada com o fotógrafo Bruno Monteiro. Já o marido dela escreveu: "Meu guarda-costas Mauro!".
Em entrevista ao portal GShow, a apresentadora contou que o cachorrinho foi um presente surpresa de Bruno. "O nosso cachorro, o Brutus, morreu há um ano. Era o amor da nossa vida, viveu 13 anos. E desde então, a casa ficou vazia sem cachorro. Aí a gente ficava dia sim, dia não: 'Nossa, a gente está preparado? Não. A gente está preparado? Não'. Aí resolvemos trazer essa vida para dentro da nossa vida. E tivemos a nossa primeira noite."
E complementou: "Foi super tranquilo, por incrível que pareça. Ele já entendeu o que é a caminha dele, já está brincando com os brinquedinhos. E está sendo demais. A gente está mega ocupado, porque ele demanda muita energia. É um Jack Russell. Ele fez dois meses na quinta-feira".
Veja também: Tati Machado esclarece por que não pode voltar a trabalhar até setembro
Ver esta publicação no Instagram
|Em remissão do câncer, Simony revela que fé a ajudou durante tratamento
|Virginia Fonseca pode enfrentar perdas e fim de programa no SBT, diz tarólogo
|Carolina Dieckmmann mostra presente que recebeu de Preta Gil: 'Feito por ela'
|Transplante de Faustão: Como funciona o processo e a fila de espera no Brasil
|Filha de João Paulo, Jéssica Reis segue os passos do pai e estreia na música
|Mariana Sena abre o jogo sobre transformações da maternidade: 'Me trouxe segurança'
|Tarólogo faz previsão para a vida pessoal de Luan Pereira: ‘Chegando'
|Sexóloga sobre segredo de casamento de Lore Improta e Léo Santana: 'Reflexos profundos'
|Vale Tudo: Afonso dá primeiro sinal que está extremamente doente
|Dudu Nobre fala sobre paternidade e relação com os filhos: 'Meu quarteto fantástico'