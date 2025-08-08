Tati Machado recebe recado especial do marido: 'Tudo'

Marido da apresentador Tati Machado, Bruno Monteiro usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para compartilhar uma homenagem para a companheira

Marido da apresentador Tati Machado, o fotógrafo Bruno Monteirousou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para compartilhar uma homenagem especial para a companheira, que está completando 34 anos de vida.

Em seu perfil, ele publicou uma foto ao lado da companheira e declarou: "Sua energia transforma tudo por onde passa. Seu sorriso é luz, sua voz tem verdade. Feliz dia, amor da minha vida", escreveu ele.

Bruno Monteiro faz homenagem a Tati Machado nas redes sociais

Novo integrante da família

Na última quarta-feira, 6, Tati Machado compartilhou uma novidade especial com seus seguidores. Nos stories de seu perfil, ela apresentou o novo integrante da família: um filhote de cachorro da raça Jack Russell Terrier.

Na imagem publicada, o animal aparece dormindo ao lado de um brinquedo. “Novo integrante da família M M”, escreveu ela na legenda. Vale lembrar que a apresentadora é casada com o fotógrafo Bruno Monteiro. Já o marido dela escreveu: "Meu guarda-costas Mauro!".

Em entrevista ao portal GShow, a apresentadora contou que o cachorrinho foi um presente surpresa de Bruno. "O nosso cachorro, o Brutus, morreu há um ano. Era o amor da nossa vida, viveu 13 anos. E desde então, a casa ficou vazia sem cachorro. Aí a gente ficava dia sim, dia não: 'Nossa, a gente está preparado? Não. A gente está preparado? Não'. Aí resolvemos trazer essa vida para dentro da nossa vida. E tivemos a nossa primeira noite."

E complementou: "Foi super tranquilo, por incrível que pareça. Ele já entendeu o que é a caminha dele, já está brincando com os brinquedinhos. E está sendo demais. A gente está mega ocupado, porque ele demanda muita energia. É um Jack Russell. Ele fez dois meses na quinta-feira".

