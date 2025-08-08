CARAS Brasil
  Gilberto Gil faz homenagem comovente a Preta Gil no dia em que ela faria 51 anos: 'Sem fim'
Gilberto Gil faz homenagem comovente a Preta Gil no dia em que ela faria 51 anos: 'Sem fim'

O cantor Gilberto Gil usou as redes sociais para prestar uma homenagem para a filha, a cantora Preta Gil, no dia em que ela completaria 51 anos

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 08/08/2025, às 08h34

Gilberto Gil e Preta Gil
Gilberto Gil e Preta Gil - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Gilberto Gil usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para prestar uma homenagem para a filha, a cantora Preta Gil, no dia em que ela completaria 51 anos.  A artista morreu em 20 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos, em decorrência de um câncer.

Na publicação, o cantor compartilhou fotos que resgatam momentos marcantes da filha. Entre elas, uma imagem de Preta ainda criança e outra ao lado do irmão, Pedro Gil, que morreu aos 20 anos em um acidente de carro no Rio de Janeiro. Também aparece uma foto com sua madrinha, Gal Costa. No restante do álbum, Preta surge ao lado da madrasta, Flora Gil, da mãe, Sandra Gadelha, e do filho, Francisco.

Na legenda, o artista declarou: "Na Família Gil, o dia 8 de agosto será sempre o dia oficial da alegria e celebração, da nossa integrante mais festiva! Uma saudade sem fim!". E os fãs deixaram mensagens de carinho. "Uma estrela que virou uma estrela", falou uma. "Preta era luz , alegria, empatia ! Ela está brilhando por aí. Aqui fica a lembrança e a saudade", disse outra. "Gil, você tem uma espiritualidade que eu admiro muito. Você é um ser de luz", comentou um terceiro.

Irmã de Preta Gil também prestou homenagem

Nos primeiros minutos desta sexta-feira, 8, irmã mais velha de Preta Gil, Nara Gil compartilhou uma homenagem para a cantora. Na publicação em seu perfil, ela resgatou algumas fotos de momentos marcantes ao lado de Preta e aproveitou para ressaltar o amor e a saudade que sente da familiar.

"Sempre gostei de escrever e, em muitos momentos, soube o que dizer. Agora já não sei. 8 de agosto. Só amor e saudades", declarou a primogênita do cantor Gilberto Gil na legenda da publicação. Nos comentários, diversos amigos, familiares e admiradores da família Gil deixaram mensagens carinhosas e de apoio a Nara. Veja mais!

