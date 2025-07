Tati Machado revela motivo para falar sobre a perda do filho no Fantástico

Tati Machado abre o coração sobre o motivo para ter concedido entrevista ao Fantástico, da Globo, para falar sobre a morte do filho na gravidez

A apresentadora Tati Machado concedeu uma entrevista ao programa Fantástico, da Globo, sobre ter perdido seu bebê com 33 semanas de gestação. No dia em que a conversa será exibida na atração, ela veio à público para explicar sua decisão de falar sobre o assunto na TV.

Tati contou que quis falar sobre a perda do bebê para representar tantas famílias que também perdem seus filhos na gestação. "Eu fiquei pensando muito. Quando acontece com a gente e calha de sermos pessoas públicas, como eu, Micheli Machado, Robson Nunes, Sabrina Sato, Rafa Kalimann e pessoas que estão na mídia de alguma maneira, acaba que isso não é só sobre a gente. É sobre as milhares de famílias que passam por isso. Porque não é uma coisa esporádica, rara… É uma coisa que acontece muito. E acontece de muitas vezes de forma silenciosa, principalmente para quem está no comecinho da gravidez. Se você parar para pensar, a gente muitas vezes é orientado a só dividir com as pessoas que a gente ama quando chega com 12 semanas para ter uma segurança, já ter o primeiro morfológico feito. Então a gente já guarda isso em segredo. E você imagina as pessoas que passam uma perda antes das 12 semanas, onde você só criou uma expectativa e doido para compartilhar com quem você ama e muitas vezes nem consegue. É mais comum do que se pensa", disse ela.

E completou: "Falar, para mim, tem sido uma forma de resistir. Uma forma de me acolher e também acolher quem passou por isso e quem está passando por isso. É uma ferida acessa, é um luto que perdura. Não é algo que se cura. Eu entendo que eu sou uma outra pessoa, com todas as outras Tatis que existiram. Não tem como passar por isso ileso. Hoje, quando a gente resolve se abrir ali no Fantástico, não é só sobre nós. Não é uma coisa egocêntrica. É uma coisa sobre tantas pessoas que passam por isso, tantas pessoas que são arrebatadas por isso, por essa profunda tristeza, pelos medos, pelas perguntas, por você se sentir incapaz, por você se culpar tanto. Acho que essa é a mensagem no final das contas".

Leia também: Marido de Tati Machado faz desabafo emocionante sobre a morte do filho: 'Me ensina'

Então, ela também citou uma lei que fala dos direitos das famílias que perdem os bebês na gestação ou logo após o nascimento. "Há pouco tempo a gente teve uma lei que foi sancionada que dá o direito a muitas famílias que perdem os seus nenéns durante a gestação, como foi o nosso caso, e também as perdem o bebê logo depois que nasce, e essa lei vai assistir muito mais as pessoas. Essa é a intenção, dar direitos importantes, como um lugar separado na maternidade para que não precise conviver com choros, não ter a troca com mães que acabaram de ter neném e você não, seu neném não está mais com vida, dar assistência para as família. Essa lei vai ser importante. É mais um motivo ainda para eu ficar com vontade de falar", declarou.

Por fim, Tati Machado agradeceu pelo carinho que recebeu desde que anunciou a morte do filho. "Eu preciso agradecer todo mundo, de coração. Acho que nunca vou conseguir colocar em palavras o agradecimento que eu tenho. Todo o amor que todo mundo tem jogado para cima da gente é muito mais do que qualquer mensagem de hater, literalmente eu estou sendo inundada de muito amor. Eu agradeço muito vocês. Nós demos uma entrevista e eu estava aqui pensando que eu nem lembro direito o que eu falei. E eu acho que, em nenhum momento eu lembrei que tinha câmera ali filmando a gente. Parecia que eu estava falando com meus amigos, minha família, eu estava literalmente no lugar mais confortável. E Renata Capucci só amor por ela, pela delicadeza de conversar com a gente, da forma que conversa", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fantástico (@showdavida)

Leia também: Tati Machado volta a sorrir após perder o filho: ‘Resgate’