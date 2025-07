Preta Gil teria falecido enquanto se preparava para voltar ao Brasil, diz colunista

Fazendo tratamento experimental nos EUA, Preta Gil teria falecido ao tentar voltar para o Brasil, segundo informações de colunista

A cantora Preta Gil faleceu neste domingo, 20, em Nova York, nos EUA, onde tentava um tratamento experimental contra o câncer. Após cessar todas suas opções no Brasil, a famosa foi para lá se cuidar, mas, mesmo assim acabou não resistindo.

Segundo informações do portal Leo Dias, a partida da artista teria acontecido após ela tentar voltar para seu país. Em uma ambulância a caminho do aeroporto, a herdeira de Gilberto Gil teria passado mal e teria sido levada imediatamente para o hospital, local onde teria falecido.

Por enquanto, a família não falou como foi a partida dela. Eles apenas postaram alguns dos últimos momentos que tiveram com ela no quarto onde estavam hospedados. A madrasta, Flora Gil, foi uma das que fez isso.

Além dela, a atriz Carolina Dieckmmann também compartilhou as fotos dos últimos instantes que tiveram com Preta Gil viva. Nesta segunda-feira, 21, a intérprete de Leila, de Vale Tudo, novela das nove da Globo, retornou ao Brasil e foi fotografada no aeroporto. O corpo da falecida voltará nos próximos dias para o Brasil.

Carolina Dieckmmann mostra uma de suas últimas fotos com Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmmann acompanhou Preta Gil nos últimos dias de vida da cantora. Mesmo em meio à gravações de Vale Tudo, novela das nove, a loira foi para Nova York, nos EUA, ver a amiga, que estava tentando um tratamento experimental por lá.

Neste domingo, 20, após o anúncio da morte da filha de Gilberto Gil, a intérprete de Leila postou algumas fotos ao lado da amiga, mostrando como ficaram nos últimos dias antes dela partir. Depois disso, em seus stories, Carolina Dieckmmann publicou mais um clique com a cantora. Veja mais aqui!