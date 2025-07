Saiba quando o corpo de Preta Gil deve voltar ao Brasil

Jornalismo da Globo revela a data em que o corpo da cantora Preta Gil deve chegar ao Brasil para o velório

A cantora Preta Gil morreu em Nova York, Estados Unidos, aos 50 anos, enquanto se preparava para voltar ao Brasil. Com isso, a família está lidando com as burocracias para o translado do corpo dela ao país natal. De acordo com o telejornal RJTV, da Globo, o corpo da artista deve voltar ao Brasil na quarta-feira, 23 de julho .

A reportagem de Carolina Cimenti revelou que a previsão é de que a documentação para o translado esteja pronta para que a viagem aconteça ainda nesta semana. Assim, a previsão é de que o caixão com o corpo dela chegue ao Brasil na quarta e a família possa iniciar os ritos de despedida, como velório e sepultamento.

"A cantora ia voltar para o Brasil, mas não chegou a embarcar. Acabou morrendo aqui em NY e agora os parentes estão organizando a repatriação do corpo de Preta Gil para o Brasil, resolvendo essa burocracia e toda documentação que é necessária. Há informações de que o corpo de Preta Gil chegará no Brasil na quarta-feira (23). Em breve, a família Gil vai anunciar também os detalhes sobre as cerimônias de despedida", disse a correspondente internacional.

E completou: "Preta estava nos EUA desde maio deste ano, veio para participar de um tratamento experimental por aqui, passou por consultas em dois hospitais especializados em câncer, um deles aqui em NY. Ela tinha descoberto esse câncer, um câncer no intestino, em janeiro de 2023, e vinha fazendo vários tratamentos desde então e fez uma breve pausa, quando teve um momento de respiro, quando o câncer parecia estar em remissão. Nesses últimos dois anos de tratamento, ela sempre tratou o assunto com muita força, muita coragem e muita transparência".

Os desejos de Preta Gil para o velório

Antes de morrer, a cantora Preta Gil deixou pedidos para como queria que fosse a sua despedida. De acordo com o Portal Leo Dias, a cantora disse para amigos que queria que o velório acontecesse no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Além disso, ela pediu para que o sepultamento também acontecesse no Rio de Janeiro após um cortejo pelas ruas da cidade em cima de um trio elétrico.

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos neste domingo, 20, enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença. Porém, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.