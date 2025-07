Madrasta de Preta Gil, Flora Gil mostra foto de últimos momentos com a cantora

Após morte de Preta Gil, Flora Gil mostra registro de um dos últimos momentos ao lado da enteada viva; ela ficou ao lado dela em Nova York, nos EUA

A empresária e esposa do cantor Gilberto Gil, Flora Gil compartilhou uma foto de um dos últimos momentos que teve com a enteada, Preta Gil, em Nova York, nos EUA. Nesta segunda-feira, 21, horas depois do anúncio da morte da cantora, a madrasta se declarou na rede social.

Com o registro segurando a mão dela deitada no quarto, onde apareceu também ao lado de Carolina Dieckmmann, a mãe de Bela Gil lamentou a partida precoce da filha de seu marido. A cantora lutava contra o câncer desde 2023 e não resistiu, partindo aos 50 anos.

"E agora ? O amor é eterno, juntas sempre, juntas até o final da jornada, você iluminou o mundo, te amo", escreveu Flora Gil. Nos comentários, Carolina Dieckmmann, que estava com elas, disse: "E sses dias e esse quarto pra sempre a união e o amor ao redor dela ressoarão sempre ".

Preta Gil estava nos EUA fazendo um tratamento experimental. A cantora foi diagnosticada com câncer no reto em janeiro de 2023. Desde então, ela vinha lutando contra a doença. Depois de uma "pausa", tumores voltaram a aparecer pelo seu corpo em agosto do ano passado.

Carolina Dieckmmann mostra uma de suas últimas fotos com Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmmann acompanhou Preta Gil nos últimos dias de vida da cantora. Mesmo em meio à gravações de Vale Tudo, novela das nove, a loira foi para Nova York, nos EUA, ver a amiga, que estava tentando um tratamento experimental por lá.

Neste domingo, 20, após o anúncio da morte da filha de Gilberto Gil, a intérprete de Leila postou algumas fotos ao lado da amiga, mostrando como ficaram nos últimos dias antes dela partir. Depois disso, em seus stories, Carolina Dieckmmann publicou mais um clique com a cantora. Veja mais aqui!