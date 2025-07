Carolina Dieckmmann estava com Preta Gil em seus últimos dias de vida

Carolina Dieckmmann revela que estava com Preta Gil em seus últimos dias de vida: ‘Nossa conexão me chamou e eu vim’

A atriz Carolina Dieckmmann revelou que passou os últimos quatros dias de vida de Preta Gil ao lado dela. A artista estava em Nova York com a amiga após receber a notícia de que o quadro de saúde da cantora tinha se agravado. Ela viajou para dar o seu apoio e estava na cidade quando recebeu a notícia da morte da amiga.

Agora, Carolina está no aeroporto para voltar ao Brasil. Em um texto nas redes sociais, Dieckmmann falou sobre os dias que passaram juntas e a conexão que existia na amizade delas.

"Eu não sei o que dizer... Estou sozinha no aeroporto, indo embora sem você. Te fazer carinho -incessantemente- esses últimos 4 dias, estar tão perto, com você... Foi o maior presente do mundo. O universo se abriu pra que eu estivesse aqui. Nossa conexão me chamou... E eu vim. Eu ainda to aqui, Preta. Eu vim, eu vim", disse ela.

E completou: "Descansa, meu amor. Como você lutou... Vai ser muito difícil, mas é uma benção o tempo que tivemos... E nosso amor é muito maior. Vou morrer de saudade; mas vou viver com você aqui, dentro!!! Amores, obrigada pelas mensagens. digam eu te amo a quem vocês amam... Essa é a lição. Esse é o legado. Isso é @pretagil".

Carolina Dieckmann falou da amizade com Preta Gil mais cedo

Neste domingo, 20, Dia do Amigo, a atriz Carolina Dieckmmann usou as redes sociais para homenagear a cantora Preta Gil, uma de suas melhores amigas.

Na publicação, ela mostrou um registro abraçadinha com a cantora. "A amizade em uma imagem...você vê duas pessoas, mas na verdade é uma casa, e eu moro aqui. Preta, é meu colo e quem também é a dona do meu. Preta é a tradução mais bonita disso; e a nossa irmandade é transbordamento. Juntas, hoje muito, e sempre, sempre, até além. Te amo; e tanto que nem cabe na palavra", escreveu ela.

Mais cedo, apresentador Gominho também aproveitou a data para fazer uma homenagem à amiga. "Ela não é só minha amiga. Ela é minha mãe, irmã, família e inspiração pra toda uma vida! Viver com @pretagil é andar com um clarão de luz que ilumina o mundo! Bendito aqueles que se deixarem levar por essa força da natureza! Uma Deusa mulher! Eu te amo no lugar mais límpido e vivo do meu coração e ser!!", escreveu ele.