Carolina Dieckmmann mostra uma de suas últimas fotos com Preta Gil

Após acompanhar Preta Gil em seus últimos dias de vida, Carolina Dieckmmann mostra uma das fotos que tirou ao lado da cantora

A atriz Carolina Dieckmmann acompanhou Preta Gil nos últimos dias de vida da cantora. Mesmo em meio à gravações de Vale Tudo, novela das nove, a loira foi para Nova York, nos EUA, ver a amiga, que estava tentando um tratamento experimental por lá.

Neste domingo, 20, após o anúncio da morte da filha de Gilberto Gil, a intérprete de Leila postou algumas fotos ao lado da amiga, mostrando como ficaram nos últimos dias antes dela partir. Depois disso, em seus stories, Carolina Dieckmmann publicou mais um clique com a cantora.

No registro, elas apareceram lado a lado de mãos dadas. "Você ecoa amor", escreveu a loira. "Preta infinita", falou a atriz ao exibir o carinho entre elas.

Carolina Dieckmann falou da amizade com Preta Gil mais cedo

Neste domingo, 20, Dia do Amigo, a atriz Carolina Dieckmmann usou as redes sociais para homenagear a cantora Preta Gil, uma de suas melhores amigas.

Na publicação, ela mostrou um registro abraçadinha com a cantora. "A amizade em uma imagem...você vê duas pessoas, mas na verdade é uma casa, e eu moro aqui. Preta, é meu colo e quem também é a dona do meu. Preta é a tradução mais bonita disso; e a nossa irmandade é transbordamento. Juntas, hoje muito, e sempre, sempre, até além. Te amo; e tanto que nem cabe na palavra", escreveu ela.

Mais cedo, apresentador Gominho também aproveitou a data para fazer uma homenagem à amiga. "Ela não é só minha amiga. Ela é minha mãe, irmã, família e inspiração pra toda uma vida! Viver com @pretagil é andar com um clarão de luz que ilumina o mundo! Bendito aqueles que se deixarem levar por essa força da natureza! Uma Deusa mulher! Eu te amo no lugar mais límpido e vivo do meu coração e ser!!", escreveu ele.