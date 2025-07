Velório de Preta Gil: cantora teria deixado orientações do que gostaria

O velório de Preta Gil provavelmente acontecerá em espaço simbólico do Rio de Janeiro, assim como ela pediu; veja quais orientações ela deixou

O velório de Preta Gil acontecerá nos próximos dias, assim que o corpo da cantora chegar ao Brasil, já que ela faleceu em Nova York, nos EUA, onde foi tentar um tratamento experimental para o câncer. Antes de morrer, a famosa teria deixado algumas orientações para sua despedida.

Segundo o portal Leo Dias, a herdeira de Gilberto Gil pediu para que seu velório acontecesse no Theatro Municipal do Rio de Janeiro , um espaço simbólico, com forte ligação à cultura. A artista ainda teria pedido que fosse sepultada na capital fluminense , cidade onde ficou por boa parte de sua vida.

Além disso, conforme informações do site, Preta Gil ainda teria pedido um cortejo ao cemitério com trio elétrico . A ideia dela seria transformar o momento em uma homenagem à vida.

O corpo da artista deve chegar nos próximos dias no Brasil. A data prevista é quarta-feira, 23. A família por enquanto está resolvendo toda a burocracia e documentação necessária. A amiga próxima dela, Carolina Dieckmmann, retornou ao país nesta segunda-feira, 21, e foi fotografada no aeroporto.

Relembre a última publicação de Preta Gil:

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos neste domingo, 20, enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença.

Tempos depois, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.