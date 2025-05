Poliana Rocha surge irritada com boatos: ‘Desrespeito imenso’

Mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha fica irritada com boatos após o filho se separar de Virginia Fonseca: ‘Muito chateada’

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha surgiu irritada nas redes sociais após ser alvo de boatos envolvendo a separação do filho, Zé Felipe, e Virginia Fonseca. Ela negou os rumores de indiretas em curtidas nas redes sociais sobre o fim do casamento do filho e também falou sobre não seguir uma assessora do herdeiro.

Poliana contou que acha que é um desrespeito os rumores sobre o que não sabem a respeito de sua família e da separação do filho. Inclusive, ela deixou claro que não precisa mandar indiretas na internet.

"Estou muito chateada. Detesto fazer essas coisas. Detesto me expor dessa maneira. Mas a internet está ficando uma terra sem lei . As pessoas são incapazes de respeitar o que nós estamos vivendo. Um desrespeito imenso com a nossa família. Ficam criando coisas, tentando colocar uns contra os outros”, disse ela.

Então, ela negou os boatos. "Falando que eu parei de seguir Maressa, eu nunca segui Maressa. Não é por falta de eu não gostar dela, não, eu tenho um carinho imenso por ela. É porque às vezes sou desatenta mesmo, não sigo pessoas que estão próximas a mim. Preciso até melhorar nisso, reconheço. Ficam falando que eu curti vídeo para ofender alguém. Eu jamais. Eu curto um vídeo que tem a ver comigo, minha pessoa, e não relacionado com outras pessoas. E eu sou uma mulher madura o suficiente para assumir tudo que eu faço. Se eu tiver que falar alguma coisa para Virginia ou Zé Felipe, eu mesma falo, não preciso de recado de internet ”, finalizou.

Vale lembrar que Poliana Rocha fez parte da rede de apoio que ficou com os filhos de Zé Felipe e Virginia enquanto os dois estavam viajando nestes últimos dias.

O anúncio da separação de Zé Felipe e Virginia

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em um post em conjunto na noite do dia 27 de maio de 2025 enquanto estavam em Portugal.

e o cantor anunciaram o fim do casamento em um post em conjunto na noite do dia 27 de maio de 2025 enquanto estavam em Portugal. "Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", escreveram.

"Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente", finalizaram.

Por que Virginia e Zé Felipe se separaram?

Segundo noticiado pelo portal Leo Dias, fontes próximas ao ex-casal comentaram que eles estavam se distanciando por conta da rotina muito agitada. Além de empresária, Virginia se divide com seu trabalho de apresentadora no SBT e outros compromissos.

Já Zé Felipe viaja pelo Brasil para fazer seus shows e além disso, a presença de muitas pessoas na mansão deles, como amigos e funcionários, também teria influenciado para o esfriamento do relacionamento. A falta de momentos sozinhos teria sido o estopim para não conseguirem se reconectar como casal.

