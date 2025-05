Zé Felipe fala sobre boatos de traição: ‘Não ia ser pacífico’

Em primeira entrevista após anunciar a separação, Zé Felipe reage aos rumores de que fim do casamento teria sido ação de marketing ou resultado de traição

O cantor Zé Felipe está em Portugal com a ex-mulher, Virginia Fonseca, após anunciar o fim do casamento deles. Nesta quarta-feira, 28, ele realizou um show em Coimbra e conversou com a imprensa local sobre sua separação.

Na entrevista ao veículo Mega Hits no Instagram, Zé Felipe reagiu ao ser questionado sobre os boatos de que teria acontecido alguma traição e se seria uma ação de marketing. Ele negou todos os rumores e destacou a boa relação com a ex-mulher.

"Não, é tudo mentira. Não tem marketing. Todo mundo sabe que se tivesse traição, não ia ser pacífico, não tem como, ninguém tem um coração de barata. Foi tudo da forma que a gente falou mesmo e o futuro a Deus pertence e vamos ver como vai ser”, afirmou ele.

Além disso, o cantor comentou sobre a decisão de se separar depois de quatro anos de casamento. "Eu acho que a gente não pode deixar chegar no limite. Acho que é melhor separar com amor do que com briga. A gente tem as coisas mais importantes da nossa vida, que é o maior presente que Deus podia por na minha vida e na vida da Virginia, que são nossos filhos. São nosso filhos e não tem nada a ver com problema nenhum”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mega Hits (@megahitstagram)

Zé Felipe e Virginia Fonseca falaram a verdade sobre o divórcio

Na manhã desta quarta-feira, 28, Zé Felipe e Virginia Fonseca reapareceram nas redes sociais para confirmarem o fim do casamento e explicaram a decisão de se separarem. “Nós postamos ontem para vocês que a gente encerrou nosso ciclo como casal, mas a gente continua como amigos. Não é marketing. Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra”, esclareceu ela. “A gente só quis terminar da melhor forma”, completou o cantor.

“Antes de dar alguma briga. A gente não quis dar brecha pra um sair odiando o outro, brigando com o outro”, explicou Virginia. “Até porque foram momentos maravilhosos que a gente viveu juntos. Os melhores momentos da minha vida. A gente construiu uma família, três filhos abençoados, lindos, saudáveis. E acho que tudo é por eles. Melhor deixar assim e ter uma amizade, respeito", completou Zé.

"No português mais claro: só não estamos beijando e [tendo relações sexuais]. De resto, amizade continua, parceria continua, carinho continua, tudo continua", garantiu Virginia, que avisou: "Não esperem briga, confusão. Não esperem a gente chegando em casa, loucos com as roupas, um saindo da casa".

"Não tem inimigo aqui, até porque tudo que a gente construiu foi juntos", disse Zé. "Vamos continuar uma família, pelo bem dos nossos filhos e por tudo que a gente construiu, viveu, foi tudo muito especial", falou a influenciadora em seguida.

"Todo final de ciclo é difícil, ontem a gente chorou a noite toda", explicou Zé. "Mas é a escolha que a gente tomou, Deus abençoe nossa união, que vai continuar pro resto da vida, e dê sabedoria". "Toda mudança é difícil. Mas a gente não pode ser covarde, não pode ter medo. Encarar de frente", refletiu a empresária.

Leia também: Virginia curte texto sobre sua separação e entrega: 'Ainda tem planos'